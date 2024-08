Al via la stagione per la prima squadra dell’Olimpo Basket

In questa annata 2024-25 saranno ancora protagonisti i giovanissimi atleti biancorossi, con il gruppo Under 19 che infatti giocherà due campionati: la U19 Gold (con la divisa Campus) e la D1 (con la Divisa Olimpo). Diversi i volti nuovi tra i 2005, 2006 e 2007 già visti in campo l’anno scorso, ma anche alcune novità. Oltre all’ingresso di ragazzi ancora più giovani (2007 e 2008), la prima novità riguarda l’arrivi nello staff di coach Roberto Schinca, che si unisce all’head coach Stefano Biglia e al preparatore atletico Fulvio Crema.

Inoltre, tornano in gruppo un paio di ragazzi più esperti per dare una mano in vista di un campionato che sarà di altissimo livello, con avversarie toste e una nuova formula (con molte retrocesse dalla categorie superiore).

Il gruppo ha dunque iniziato la stagione seppure non completo ancora al 100% con qualche rientro dalle vacanze ancora da concretizzarsi (nelle prossime settimane annunceremo il gruppo completo).

Ci si aspetta una stagione dura, ma di crescita e che regalerà grandi emozioni a tutti coloro che verranno a sostenere i ragazzi al palazzetto di Corso Langhe ad Alba!