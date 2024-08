Energia Pulita Nord Ovest rinnova e presenta lo staff tecnico del Cuneo Volley

«Il rinnovo della sponsorizzazione rappresenta un chiaro segnale di continuità e fiducia reciproca. Sostenere Cuneo Volley significa per noi investire in valori condivisi come il lavoro di squadra, la determinazione e l’eccellenza. Vogliamo supportare la squadra nelle sue ambizioni sportive e contribuire al raggiungimento di nuovi traguardi, rafforzando il legame con i tifosi e il territorio. Ci auguriamo una stagione ricca di emozioni e successi, certi che la squadra affronterà le sfide con grinta e passione. Da parte nostra, continueremo a sostenerli in ogni fase del campionato. Energia Pulita è una realtà nazionale in crescita, ma fortemente legata al territorio. Siamo pronti a favorire anche i tifosi con la nuova campagna abbonamenti e a diventare un punto di riferimento in centro città per l’acquisto degli abbonamenti. Inoltre, durante la regular season, il nostro punto vendita sarà anche un’estensione settimanale del corner merchandising del Cuneo Volley al palazzetto.» - Daniele Bertolotti di Energia Pulita.

Ebbene sì, tutti coloro che hanno già sottoscritto o sottoscriveranno un abbonamento per assistere alle partite dell’A2 maschile del Cuneo Volley potranno beneficiare di tariffe dedicate e sconti aggiuntivi. Un modo tangibile di sostenere il Club e i suoi tifosi ed appassionati!



Nel dettaglio, per ogni contratto di fornitura di Gas o Luce attivato con Energia Pulita, tifosi e abbonati riceveranno uno sconto in bolletta di 48,00 € l’anno; che possono diventare 96,00 € in caso di contratto Dual Fuel (Luce + Gas).



Per maggiori dettagli sull’iniziativa che vede protagonisti Energia Pulita e la Cuneo Volley è possibile consultare la pagina energiapulita



Nelle prossime settimane verrà attivato il Liveticket point presso il negozio Energia Pulita Nord Ovest in c.so Nizza n. 29 dove poter sottoscrivere di persona l’abbonamento alla stagione 2024/2025 dell’A2 maschile MA Acqua S.Bernardo Cuneo. Seguiranno comunicazioni sul giorno di attivazione.