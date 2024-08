Green Park di Rivoli: al via da oggi una tappa del Subalpino

Ottima la risposta del pubblico alla grande proposta di servizi del Club che vuole essere un punto di riferimento per l’area e non solo applicando la quotidiana filosofia dell’imparare a volersi bene, approcciando la struttura con la voglia di regalarsi momenti di relax, sport e benessere, lunghi o meno lunghi che siano.

Per quanto riguarda il tennis giocato è andato in archivio il primo torneo della nuova vita del Club, che ha visto misurarsi sui campi completamente rifatti 96 uomini e 47 donne nel limitato 4.1. In campo maschile ha vinto Michele Baldassarre, tesserato per il Nord Tennis, mentre nel femminile si è imposta Lucia Benincasa, del TC Alpignano. Da oggi al 15 settembre è già calendarizzato l’appuntamento con il Circuito Subalpino, che sarà decisivo sia per la classifica Lady 40 limitato 3.1, che per quella 4.1.

Grande spazio anche allo sport di base, nel rispetto dell’idea dei proprietari e dirigenti del Green Park di avvicinare i giovani e gli amatori alle diverse discipline che il Club propone. L’8 settembre spazio al torneo del circuito TPRA, un vero e proprio avvicinamento all’agonismo abbinando agonismo e capacità di aggregazione.

Dal 23 al 29 settembre salirà il livello tecnico, con il Master del circuito FITP limitato alle giocatrici classificate 2.7. Settembre sarà un mese molto importante anche per quanto concerne la promozione del Green Park. Il giorno 15 il Club parteciperà al classico appuntamento rivolese denominato “Porte aperte allo sport” che andrà in scena in Piazza Aldo Moro. Una sorta di finale in bellezza dopo la cinque giorni di prova gratuita che il Green Park proporrà dal 9 al 13 settembre nella propria sede. Un lancio della Scuola Sat invernale che vivrà la sua prima stagione dalla riapertura della struttura. Prevista anche la “transportation” con pulmino dedicato per andare incontro alle esigenze dei potenziali campioncini di domani.

In pieno svolgimento le settimane di estate ragazzi che in un’area attrezzata e immersa nel verde permettono ai partecipanti di divertirsi e provare diverse attività sportive seguiti da istruttori qualificati.

In piena esplosione anche le sezioni piscina e ristorazione del Green Park, con una cucina che abbina i migliori sapori della tavola all’attenzione per l’aspetto nutrizionale che alla stessa naturalmente si lega.