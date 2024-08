Basket Torino Femminile e GIVOVA: nuova partnership presentata a La Morra

Il Basket Torino Femminile ha ufficializzato l’accordo di sponsorizzazione tecnica con GIVOVA , azienda leader nel settore dell'abbigliamento sportivo, durante la conferenza stampa tenutasi il 30 agosto a Piazza Belvedere a La Morra (CN) . L’evento ha visto la presentazione della Squadra a stampa, autorità, sponsor e tifosi, insieme ai numeri di maglia delle atlete e alle nuove grafiche sviluppate in collaborazione con GIVOVA, che accompagneranno le giocatrici per tutta la stagione.

Durante la conferenza stampa, il Basket Torino Femminile ha presentato l'elenco ufficiale delle atlete per la stagione 2024/2025, confermando l'inserimento nel roster anche delle ragazze del settore giovanile de LaPolismile, frutto della partnership strategica sottoscritta ad aprile 2024 e volta a coltivare il vivaio delle promesse future garantendo continuità e opportunità di crescita per le nuove leve della pallacanestro femminile torinese.

Ecco l’elenco ufficiale e i numeri di maglia:

• 2 Elisabetta Azzi

• 5 Sofia Fratamico

• 6 Viola Zobolas

• 8 Carlotta Brena

• 9 Sophia Censoplano

• 10 Beatrice Paleari

• 12 Milica Popovic

• 13 Claudia Colli

• 14 Alice Pieroni

• 15 Nicoletta Baima

• 17 Lara Varaldi

• 18 Giulia Tortora

• 19 Alessandra Isoardi

• 22 Saule Lo Buono

• 23 Ilaria Bifano

• 33 Claire Giacomelli

• 34 Gorica Jankovic

Basket Torino Femminile, conosciuta per la sua lunga tradizione e impegno, potrà ora contare su GIVOVA come partner tecnico.

Così affermano il Presidente Giovanni Acanfora e l’Amministratore Delegato Giuseppina Lodovico:

«GIVOVA è orgogliosa della sponsorship ad una storica squadra di basket al femminile, che rappresenta un nuovo percorso da condividere con grinta e motivazione. Lo sport ci insegna l’importanza dello spirito di squadra per perseguire risultati importanti, ed è per questo che, come nostra consolidata tradizione, supporteremo con il consueto impegno lo staff e tutto il team sportivo. Ad maiora!».

Anche la dirigenza del Basket Torino Femminile, nella persona del Presidente Dino Violante, ha espresso grande soddisfazione per l’accordo: «Siamo profondamente grati a GIVOVA per aver scelto di affiancarci in questa importante avventura. Siamo certi che questo accordo rappresenti un ottimo punto di partenza per la nuova stagione ormai alle porte, e siamo fiduciosi che si tradurrà in una collaborazione duratura, capace di portare risultati significativi per entrambe le parti. Insieme, lavoreremo per promuovere e rafforzare lo sviluppo del basket femminile, non solo all'interno della nostra realtà, ma su tutto il territorio torinese, creando opportunità di crescita».

Il ritiro pre-campionato, tenutosi a La Morra dal 28 al 31 agosto, è un momento chiave sotto diversi aspetti per iniziare a lavorare con le atlete per alla stagione 2024/2025. Soddisfazione è stata espressa anche da coach Mario Corrado: «Il ritiro pre-campionato è sempre un momento importante, non solo per la parte di lavoro fisica e tecnica (che sicuramente ha una sua rilevanza), ma lo stesso risultato si potrebbe raggiungere presso i nostri impianti. La differenza la fa il fatto che le ragazze vivano insieme per 4 giorni, conoscendosi meglio, condividendo sensazioni, prospettive e aspettative. Tutte cose che sono fondamentali nella vita di squadra. Soprattutto in un team come il nostro che quest’anno ha visto inserire alcuni elementi nuovi».

L’atmosfera speciale di La Morra ha fornito un contesto unico e suggestivo per affinare la preparazione fisica e tecnica della squadra. La collaborazione con il Comune di La Morra, nella persona del Sindaco Marialuisa Ascheri del Consigliere Massimo Guarena, è stata fondamentale per la riuscita dell’evento che ha unito sport e territorio offrendo alla squadra l’opportunità di rigenerarsi per concentrarsi sulle sfide future.