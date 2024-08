Stasera secondo test per la Bertram Derthona

Con metà settimana di allenamenti alle spalle dopo il rientro a Tortona dal ritiro in alta quota, i Leoni vanno a sfidare una formazione galvanizzata dal fresco approdo in Serie A2, categoria che nella città toscana mancava da diversi decenni.

GRANDI EX

Sarà un match particolare per coach Walter De Raffaele, sia per le sue origini livornesi che per il “ritorno” nel club che ha raccolto l’eredità di quello dove cominciò negli anni ’80 la sua carriera di giocatore. La Bertram riabbraccerà invece Ariel Filloy, protagonista dei primi due anni in Serie A del Derthona e arrivato in estate alla Libertas.

BIGLIETTI

Per assistere alla partita l’ingresso al PalaMacchia costerà 10 euro. I tagliandi sono acquistabili presso la biglietteria dell’impianto e online attraverso il sito societario della Libertas Livorno. L’incontro non sarà trasmesso in diretta streaming.

CITTADELLA DELLO SPORT

Dopo la trasferta di stasera, l’attesa si sposterà tutta sulla giornata che segnerà l’apertura ufficiale del campo della facility della Cittadella dello Sport “Pietro e Marcellino Gavio”. Mercoledì 4 settembre alle 18:30 l’amichevole casalinga contro i campioni d’Italia dell’EA7 Emporio Armani Milano.