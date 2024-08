Monferrato Basket-Sam Basket Massagno: un bel test per inaugurare la stagione

Segnali positivi dal primo impegno stagionale della Novipiù Monferrato Basket . Contro la Sam Basket Massagno (Serie A svizzera) è andato in scena un primo confronto su 40’ con il punteggio che è stato azzerato a fine di ogni quarto. Assente Stazzonelli (influenzato), disponibile invece il resto del roster con spazio anche per i due aggregati Filippo Guerra e Lamine Camara. Positiva risposta di pubblico che ha seguito con piacere l’incontro e tributato applausi ai nuovi con un occhio di riguardo ai confermatissimi Martinoni e Pepper, fra l’altro principali marcatori di serata. Di seguito i parziali ed il tabellino complessivo del test.

Le parole di coach Fabio Corbani: «E’ stato un test utilissimo. L’avevo detto ai ragazzi in settimana, questo era l’appuntamento con la quale avremmo chiuso questa prima parte di preseason. Ci siamo sempre allenati bene e secondo me abbiamo anche giocato bene considerando quelli che possono essere gli errori del momento sia a livello difensivo che offensivo. I pasticci, le incomprensioni, tutto quello che riguarda una partita di preseason. Abbiamo giocato con energia spaziando per il campo in maniera più che sufficiente anche perché per tanti giocatori quello che stiamo facendo in queste settimane è nuovo. Una delle cose belle è che si sono cercati e passati la palla. È tutto loro il merito perché sono i ragazzi i protagonisti del campo».

Novipiù Monferrato Basket - Sam Basket Massagno:

1 QUARTO: 20-26

2 QUARTO: 26-25

3 QUARTO: 23-17

4 QUARTO: 16-16

Novipiù: Basta 9, Vecerina 10, Rupil 7, Guerra Fi 6, Guerra Fr, Martinoni 21, Woicjechowski 9, Pepper 19, Camara 2, Dia 2, Marcucci, Bertaina. Coach: Corbani.

SAM: Martino 8, Togni, Mladjan M. 7, Matic, Koludrovic 8, Karabasic, Mladjan D. 3, Humphrey 18, Solcà 5, Tanackovic 2, Robertson 13, Morgan 20. Coach: Cabibbo.

QUINTETTI INIZIALI: Monferrato Basket: Vecerina, Rupil, Pepper, Martinoni, Woicjechowski; SAM: Martino, Mladjan M, Mladjan D, Robertson, Morgan