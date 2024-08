FISI-AOC - Biathlon a Forni Avoltri e Skiroll a Darfo Boario Terme

BIATHLON - CAMPIONATI ITALIANI ESTIVI È stata ufficialmente aperta prima giornata dei Campionati Italiani Estivi, che si svolgono questo fine settimana a presso la Carnia Arena di Forni Avoltri (UD): ad aprire le danze è stata la sprint riservata alla categoria Aspiranti Under 17. A salire sul gradino più alto del podio nella gara maschile, conquistando così il titolo nazionale, è stato Andreas Braunhofer. Il carabiniere della Val Ridanna ha fatto della maggior precisione al poligono l'arma vincente per puntare alla vittoria: mancando un solo bersaglio nella serie in piedi, si è imposto con un tempo di 21'25"4 e un vantaggio di 39"3 su Jan Stainkasserer (Anterselva), che ha commesso 2 errori, uno terra e uno in piedi. Quattro errori, tre a terra e uno in piedi, per Jacopo Piasco (Entracque-Alpi Marittime): ciononostante il giovane cuneese ha mostrando un ottimo ritmo sugli skiroll rispetto alla concorrenza che gli ha permesso di ottenere la terza piazza a 49"7. Al 7° posto si ferma Nicola Giordano (Entracque-Alpi Marittime) che paga i tre errori nella seconda serie e chiude a 1'57.4 dal vincitore; Lorenzo Canavese (Entracque-Alpi Marittime) chiude al 18° posto; Giacomo Maurino (Valle Stura) è 23° seguito dal compagno di sodalizio Mario Einaudi. Leonardo Raineri (Valle Ellero) è 26° e Gabriele Giordanetto (Valle Stura) è 28°. Pietro Salvatico (Valle Ellero) chiude la sua fatica al 34° posto.

Al femminile affermazione di Magalì Miraglio Mellano, che con due errori, distribuiti nelle due serie, è stata la migliore in pista fermando il cronometro a 20'11"8. Alle spalle della biathleta cuneese del CS Esercito, che ha conquistato così il titolo nazionale estivo, troviamo Lucia Delfino (SC Valle Stura) che con un errore in più chiude a soli 3"6 dalla vincitrice. Ancora un altro posto per Sci Club Entraque-Alpi Marittime grazie a Iris Cavallera. La 16enne ha commesso quattro errori nella serie in piedi ma è riuscita comunque a portarsi sul podio a 48"3 dalla testa. 4ª e 5ª posizione ancora ad appannaggio delle atlete cuneesi: Luna Forneris (Esercito) si ferma ai piedi del podio seguita da Lucia Borcchiero (Entraque-Alpi Marittime). Pasticcia un pò al poligono Viola Camperi (Entraque-Alpi Marittime) che chiude al 17° posto con 6 errori totali. Caterina Parola (Valle Stura) si ferma al 20° posto.

Tra i Giovani, nella gara maschile la vittoria è andata ad Hannes Bacher (CS Carabinieri) che sugli skiroll ha fatto la differenza sulla concorrenza. Nonostante quattro errori al poligono, 1 nella serie a terra e 3 in piedi, l'altoatesino ha chiuso in testa con un tempo di 21'13"5. A rubare l'attenzione è stata in particolar modo l'ultima tornata dove ha recuperato recuperato il ritardo dalla testa che aveva al termine dei giri di penalità. Al termine della gara il suo vantaggi era di 29"9 da Michel Deval (CS Esercito), che ha commesso due errori in meno al poligono, e di ben 55"1 da Tommaso Peano (Entracque-Alpi Marittime) con zero errori, che è andato così a completare il podio. Il cuneese classe 2007 Filippo Massimino (Entracque-Alpi Marittime) si ferma al 14° posto, mentre Nicolò Aime (Entracque-Alpi Marittime) e Stefano Occelli (VAlle Stura) chiudono rispettivamente al 25° e 29° posto.

Nella gara femminile poche sorprese rispetto alle aspettative della vigilia, con il successo di Carlotta Gautero, pressoché impeccabile al tiro, con un solo errore nella seconda serie. La cuneese delle Fiamme Oro ha fermato il cronometro a 18'08"4, mettendosi alle spalle Nayeli Mariotti Cavagnet. A parità di errore, la valdostana delle Fiamme Gialle ha accumulato un ritardo di 49"6 dalla vincitrice. Terza piazza per Matilde Giordano più fallosa al poligono con 3 errori (2 a terra e 1 in piedi): per la biatleta delle Fiamme Oro un ritardo di 1'35"5. Si ferma ai piedi del podio invece

Fabiola Miraglio Mellano (Fiamme Gialle): tre errori anche per lei, a 2'04 da Gautero. Gaia Gondolo (Entracque-Alpi Marittime) chiude al 6° posto in 20'54.3 e due errori totali, tutti nella seconda sessione di tiro ed è seguita da Alice Gastaldi (Fiamme Gialle) che termina al 7° posto.

All'11° posto chiude Anna Giraudo (Entracque-Alpi Marittime) mentre al 14° posto si ferma Cecilia Peano (Entracque-Alpi Marittime).

Il titolo junior italiano per la sprint è stato assegnato, con una doppietta firmata dalle Fiamme Oro al maschile, a Nicolò Betemps vincitore grazie ad una performance solida. Perfetto al poligono, il valdostano ha chiuso senza errori, tagliando il traguardo in 26'05"1, con 2"7 di vantaggio rispetto a Christoph Pircher, con due errori nella seconda serie. Completa il podio Cesare Lozza che, senza errori come Betemps, ha chiuso la sua gara con un ritardo di 18"9. Il cuneese Nicola Giordano (Fiamme Gialle) ha chiuso al 5° posto dietro al compagno di squadra Davide Compagnoni. 6ª piazza per Poalo Barale (Fiamme Oro) che sbaglia due bersagli nella seconda serie. 8ª piazza per Marco Barale (Fiamme Oro).

Al femminile invece si è imposto il CS Esercito che ha coperto i tre gradini del podio. Birgit Schoelzhorn e Sara Scattolo, con una prestazione speculare al poligono (4 errori per entrambe), si sono contese la vittoria in pista, ma non ci sono stati dubbi: a sorridere è la biatleta della Val Ridanna, con un vantaggio di 25"3 sulla veneta Scattolo, cresciuta nel Comitato FISI FVG. Terzo posto invece per Francesca Brocchiero, più precisa al poligono, con due errori, che soffre però sugli skiroll chiudendo a 57".

Tra i senior, il miglior tempo è tutto di Lukas Hofer, che si conferma in ottima condizione riuscendo a battere tutti gli avversari e conquistarsi l’oro italiano, nonostante i due errori nella seconda serie di tiro. Alle spalle dell’altoatesino dei Carabinieri – al traguardo in 24’26.9 – ecco poi un ottimo Nicola Romanin (Esercito), forte di una prova impeccabile al poligono che gli vale l’argento, a soli 7 secondi dalla testa. Chiude il podio Tommaso Giacomel (Fiamme Gialle), protagonista di due errori al primo poligono che lo costringono a rincorrere: al traguardo il suo distacco da Hofer è di 14 secondi. I cuneesi Thomas Daziano e Nicolò Giraudo, entrambi rappresentati del Centro Sportivo Esercito) chiudono rispettivamente al 9° e 12° posto.

Al femminile non tradisce le attese Lisa Vittozzi, vincitrice dell’ultima Coppa del Mondo, che domina la gara rifilando oltre 2 minuti a tutte le avversarie. L’azzurra dei Carabinieri, pur commettendo un errore al primo poligono, taglia il traguardo in 20’26.1 e fa suo il titolo italiano della sprint. Segue una brillante Martina Trabucchi, la più giovane delle due sorelle dell’Esercito, la quale a parità di errori con Vittozzi paga 2 minuti e 14. Terzo gradino del podio invece per Rebecca Passler (Carabinieri), con 2 errori e 2 minuti e 35 di ritardo, mentre appena ai piedi del podio si legge il nome di Michela Carrara (Esercito). La cuneese Gaia Brunetto (Esercito) chiude al 10° posto.

Per consultare tutti i risultati cliccare QUI

SKIROLL - CAMPIONATI ITALIANI

Prima giornata di gare a Darfo Boario Terme nel pomeriggio di sabato 31 agosto, in occasione dei campionati italiani sprint che coincidono con la 9° tappa di Coppa Italia NextPro. In questa prima giornata si sono assegnati i titoli nazionali sprint.

Su un percorso di 150 metri preparato dall’associazione sportiva dilettantistica Sci Club Schilpario A.D., con la collaborazione dello Sci Club Darfo Boario Terme, si sono sfidate le categorie dei Giovanissimi, Children e Giovani-Senior-Master maschile e femminile.

Il cuneese Francesco Becchis (Entracque Alpi Marittime) chiude con una medaglia d'argento al collo dietro solo al neo istruttore di sci di fondo Michele Valerio (US Carisolo) che allunga il piede sulla linea del traguardo beffando uil cuneese. Sul terzo gradino del podio sale Alessio Berlanda (Team Futura).

La decima tappa di Coppa Italia NextPro di skiroll si disputerà domani, domenica 1° settembre, sempre nella cittadina di Darfo, dove è prevista la Mass Start in tecnica libera con partenza alle ore 9:00. La categoria dei Giovani-Senior-Master maschile si sfiderà sulla distanza di 16 km, per la categoria Giovani-Senior-Master femminile la distanza sarà di 12 km, 8km per la categoria U16 M/F, 6km per la categoria U14 M/F, 4 km per gli U12 M/F, 2 km per gli U10 M/F. Per garantire condizioni di sicurezza ed equità, le categorie maggiori avranno in dotazione l'attrezzatura fornita

dal comitato organizzatore: chissà che questo non riservi qualche sorpresa nella classifica finale.