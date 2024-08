Bertram Derthona vince l'amichevole in casa della Libertas Livorno

Nel PalaMacchia di Livorno ribollente di entusiasmo per vedere all’opera la squadra del ritorno in Serie A2 dei padroni di casa, la formazione bianconera batte una combattiva Libertas Livorno per 82-69 . Convincente, considerato anche il periodo di preparazione, la prova nei quaranta minuti dei tortonesi, partiti a razzo con i 50 punti e il +15 del primo tempo e concentrati nel respingere i diversi tentativi di rientro in partita degli avversari nella ripresa.

Festoso ritorno a casa per il coach bianconero Walter De Raffaele, premiato ad inizio gara dal club amaranto e applaudito a scena aperta dalla tifoseria per il suo passato da giocatore della Libertas. Livorno, senza uno dei due americani, Quinton Hooker, e con l’ex bianconero Ariel Filloy inutilizzato in panchina, fatica inizialmente di fronte ad una Bertram subito in palla a livello realizzativo.

Tre triple di Vital, Strautins e Kuhse, che buca pure due volte di fila la difesa avversaria in penetrazione, creano un precoce solco che tocca la doppia cifra di vantaggio dopo un recupero difensivo di Strautins chiuso in contropiede da un altro canestro dalla lunga distanza di Vital per l’8-20 dopo nemmeno cinque minuti.

Finito il quarto iniziale oltre i trenta punti, la ripetuta produzione da oltre l’arco (8 triple nel primo tempo, 11 a fine gara) issa la Bertram al +18 di massimo vantaggio in prossimità dell’intervallo lungo con il 32-50 del 19’. Il buzzer beater di Tozzi e il Banks di inizio ripresa scaldano la tifoseria di casa che esulta per il ritorno sotto la doppia cifra di svantaggio firmato dalla tripla di Allinei (48-57 al 27’), in un terzo periodo da 11 punti segnati per la Bertram. E’ ancora Vital, seppure limitato da problemi di falli, a ricacciare indietro i padroni di casa riavvicinati da due triple di Tozzi e Soviero, mentre da Baldasso, Weems e Strautins arrivano i canestri del nuovo allungo sul +18, 57-75, che chiude la contesa con quattro minuti d’anticipo sulla fine.

«E’ stato sicuramente un buon test, ottimi l’atteggiamento e l’energia soprattutto nei primi due quarti, poi nella ripresa, soprattutto nel terzo periodo, un calo evidente di energia anche per il grande caldo», il commento di De Raffaele. «Ci sono tante cose da sistemare e fare meglio ma visto il periodo è normale, quindi proseguiamo e andiamo alla prossima. Un ringraziamento particolare per il saluto che mi ha riservato la mia città, grazie al presidente Roberto Consigli, spero che Livorno possa levarsi delle soddisfazioni in campionato, sicuramente se lo meritano la sua organizzazione e il suo pubblico».

Libertas Livorno 69

Bertram Derthona 82

Parziali(21-31, 35-50, 50-61)

Tabellino:

Livorno: Buca 2, Banks 17, Bargnesi 9, Fratto 8, Fantoni, Tozzi 11, Filloy ne, Deri, Allinei 8, Baroni, Paoletti 2, Italiano 9, Spinelli, Soviero 3. All. Andreazza.

Bertram: Zerini ne, Vital 13, Kuhse 12, Gorham 4, Candi 3, Denegri, Strautins 15, Baldasso 10, Kamagate 5, Biligha 9, Severini 4, Weems 7. All. De Raffaele.

Arbitri: Ursi di Livorno, Costa di Livorno, Marzulli di Pisa.