FISI-AOC: Australian New Zealand Cup a Coronet Peak e South American Cup in Cile

Secondo risultato importante per Lucrezia Lorenzi nella tourne?e sulle nevi neozelandesi di Coronet Peak.

La ventiseienne sestrierina del Centro Sportivo Esercito, dopo aver vinto domenica 18 la gara valida per i campionati nazionali neozelandesi, sabato 31 agosto e? piazzata seconda in uno Slalom FIS valido per il circuito dell’Australian New Zealand Cup. La gara e? stata vinta dalla diciannovenne svizzera Janine Maechler dello Ski Club Hausen am Albis, con il tempo totale di 1’,25”,55/100 e con 36/100 di vantaggio su Lucrezia Lorenzi. Terza a 78/100 la ventunenne elvetica Amelie Klopfenstein dello Ski Club Romand-Bienne.