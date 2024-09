BEA Chieri: coach Bonifacio e coach Pirocca confermati nello staff

Continuano le conferme nello Staff Tecnico del Settore Giovanile BEA : i giovani coach Alessandro Bonifacio e Matteo Pirocca continuano la loro esperienza in BEA con sempre più responsabilità. Chieresi, cresciuti prima da giocatori quindi da allenatori nel mondo dei Leopardi, saranno entrambi impegnati quest’anno nel ruolo di capo allenatore, proseguendo il percorso di crescita in arancione.

Stagione tanto stimolante quanto impegnativa per Coach Bonifacio, che sarà capo allenatore del gruppo Under 13 Gold e assistente in Under 14 Gold e Under 19 Gold. Inoltre, sarà anche parte del Team di Preparatori Fisici del Settore Giovanile.

Iscritto al corso di Laurea Magistrale in Scienze Motorie presso l’Università degli Studi di Torino e vincitore da giocatore del primo storico titolo chierese, quello Under 15 del 2012, ha presto esordito come istruttore nel Minibasket BEA. Negli scorsi anni è stato assistente di diverse squadre del Settore Giovanile e, nella scorsa stagione, ha affiancato con successo Coach Conti e Coach Bertulessi nei campionati Under 17 Eccellenza, Gold e guidato in prima persona il gruppo Allievi fino alle Finali Regionali.

Le prime parole di Coach Bonifacio dopo il rinnovo con BEA: «Sono entusiasta di continuare a fare parte del Progetto BEA, che per me è una seconda casa. Dopo un po’ di anni con annate più grandi, sono felice di iniziare il percorso come capo allenatore dell’Under 13 Gold e affiancare Coach Corrado con l’Under 14 Gold, in un percorso tecnico di due anni che non vedo l’ora di iniziare. Conosco già i ragazzi dell’Under 19 e non vedo l’ora di rincontrarli in palestra».

Coach Pirocca continuerà invece il percorso iniziato lo scorso anno, confermato come capo allenatore del gruppo che sarà al via del prossimo campionato Under 15 Silver e assistente di coach Conti con i classe 2010 in Under 15 Eccellenza.

Classe 2000, è da tempo impegnato nel Settore Giovanile arancio-nero, seguendo praticamente ogni categoria giovanile. Tre stagioni fa ha coperto un ruolo importante da assistente del debutto del Progetto Leopardi Future Lab tra Under 19 e Serie D, dove ha recitato un ruolo assolutamente fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. L’anno scorso ha guidato il gruppo Ragazzi CSI e affiancato Coach Corrado con il gruppo Under 14 Gold nella splendida cavalcata fino al titolo di vicecampioni regionali. Quest’anno continuerà l’ottimo lavoro intrapreso nella scorsa stagione.

Le prime parole di Coach Pirocca dopo il rinnovo con BEA: «Sono contento che la società, ogni anno, mi stia dando l’opportunità di alzare il livello. Anche questa volta lavorerò con squadre molto importanti e ambiziose. Poter alzare il livello è una grande opportunità e responsabilità e non vedo l’ora di iniziare la stagione».

«Coach Bonifacio e Coach Pirocca sono entrambi molto legati al nostro progetto – commenta il GM Salvatore Morena – Alessandro ha sviluppato le sue competenze sia a livello accademico sia a livello federale. Sono certo che saprà fare bene e orgoglioso che abbia scelto di mettersi in gioco ancora più che in passato. Anche per Matteo questa sarà una stagione importante, con stimoli di primo livello con squadre importanti. Fa parte del mosaico delle persone che, più di tutti, creano identità nel nostro Progetto».