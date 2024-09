I piccoli Alfieri fanno scintille con la maglia del Piemonte

Il Piemonte è stato rappresentato da due squadre, che hanno visto, tra i convocati, anche i mini Alfieri Edoardo Marchisio, Marco Orsi e Bartek Scarfiello.

I ragazzi erano stati chiamati a portare i colori piemontesi in seguito all'ottima stagione messa a segno, ben figurando sia in ambito interregionale, con la partecipazione alla kermesse del Trofeo Mario Ferrero, che in ambito nazionale.

I piloti hanno chiuso ottavi nella classifica a squadre, mettendo a segno ottimi risultati anche nella classifica individuale.

Decima piazza conquistata per Edoardo Marchisio nella Minienduro Cadetti, 25esimo Marco Orsi nella 125 Mini, 15esimo Bartek Scarfiello nella categoria Minienduro Senior.

«Un grazie ai piloti, alle loro famiglie e ancora ad Andrea Gallo – spiegano dallo staff del moto club Alfieri – che nuovamente si è speso con la sua presenza per i ragazzi e per tutte le squadre del Piemonte».