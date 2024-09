Venerdì 6 settembre “Aperitivo esclusivo Cuneo Volley” al palazzetto!

Il Cuneo Volley si prepara al primo test match casalingo, in programma per venerdì 6 settembre al Palazzetto dello sport di Cuneo contro l’A3 del Volley Savigliano.

Per l’occasione sarà possibile acquistare l’abbonamento direttamente al Liveticket point allestito nell’atrio del palasport (lato bar) dalle ore 19.00 fino al termine dell’allenamento congiunto.



Inoltre, all’ANDUMA CAFE’ soltanto venerdì sera verrà offerto un Aperitivo esclusivo per tutti coloro che avranno già sottoscritto l’abbonamento online o che lo acquisteranno quella sera!

Prenotazione obbligatoria al seguente link: Aperitivo Cuneo Volley



Insieme all’aperitivo verrà regalata la sciarpa del Cuneo Volley da far autografare dai giocatori al termine del friendly match.

La squadra non vede l’ora lottare insieme ai propri tifosi ed appassionati sugli spalti!