Seconda settimana di lavoro per la B2 targata Igor Agil Volley

Igorine al lavoro con tanta intensità. Iniziata la seconda settimana della B2 targata Igor Agil Volley e la prima si è conclusa con tanto entusiasmo.

Per le atlete sarà un’altra settimana “piena” viste ancora le vacanze estive.

«Le sensazioni sono positive, stanno lavorando tutte molto senza tirarsi indietro nonostante le molte ore passate in palestra e la temperatura che è tosta, – dice il tecnico Giovanni Galesso – questa settimana è iniziata simile alla prima, con alti volumi e un’intensità ancora non massimale, gradualmente è previsto un incremento dei gesti esplosivi che finora sono stati limitati per dare il tempo ai fisici di adattarsi al carico».

In questi giorni si sono radunate anche le altre squadre giovanili: «C’è da subito una bella sinergia fra i componenti di tutto lo staff giovanile e sono molto contento» aggiunge l’allenatore anche in qualità di direttore tecnico del settore giovanile.