Granda College Cuneo: il Trofeo Commendator Berto Bessone

Il Memorial “Trofeo Commendator Berto Bessone” , giunto quest’anno alla ormai 21esima edizione, rappresenta un appuntamento particolarmente apprezzato dal movimento cestistico provinciale, utile momento di ritrovo per ex giocatori ed amatori della pallacanestro oltre che un richiamo alla Memoria del Commendator Bessone , illustre figura della Città di Cuneo e tra i primissimi promotori del basket cuneese.

Quest’anno il Trofeo, voluto dal figlio Erik, avrà la durata di due giorni, con l’obiettivo di valorizzare sia il basket senior che quello a livello giovanile, in particolare Under 15. L’essenza del Trofeo, ossia la parte “giocata” sul parquet di SportArea (Borgo Gesso – CN) vedrà il proprio evento clou nel tradizionale match delle “Vecchie Glorie” della pallacanestro cuneese, dove, alla presenza delle massime autorità cittadine, si cimenteranno con abnegazione due rappresentative miste maschili e femminili di ex giocatori ed amici del basket provinciale, che sono stati negli anni vera e propria forza motrice di questo sport.

La partita verrà svolta nel playground di SportArea intitolato alla memoria del Comm. Berto Bessone, amico e mecenate dello sport cittadino. Attorno a questo intenso momento di revival sportivo, verranno organizzati due tornei di basket ad alto livello tecnico: nel pomeriggio di sabato 21/09/2024 si svolgerà un triangolare Under 15 Maschile, coinvolgente le formazioni di Pallacanestro Moncalieri e CUS Torino, oltre che alla squadra di casa la selezione provinciale GGS.

Domenica 22/09/2024 sarà il turno delle rappresentative senior: le squadre della Granda College Cuneo, Basket Saluzzo, Amatori Basket Savigliano e 5 Pari Torino affronteranno nella mattinata le partite di semifinale, e nel pomeriggio, successivamente al match delle “Vecchie Glorie”, le finali alle ore 16.00 per il 3°/4° posto ed alle ore 18.00 per il 1°/2° posto. Alle ore 19.30 le premiazioni.

Un ringraziamento va, in primo luogo, alle squadre partecipanti, che con grande sportività e spirito di competizione ogni anno accettano con disponibilità l'invito ad incontrarsi e condividere questo bel momento di basket di fine estate. Si ringrazia inoltre l’Ufficio Sport del Comune di Cuneo e l’Assessore Valter Fantino per il continuo appoggio ed il prezioso sostegno, indispensabili per poter condurre un’attività sportiva di elevata qualità tecnica. Particolare e doveroso è il ringraziamento alla Granda College SSdaRL nelle persone del Presidente Daniele Grosso e del Responsabile Luca Di Meo, per aver permesso e coadiuvato l’organizzazione dell’intero evento.

Squadre partecipanti al Trofeo Giovanile Under 15 Maschile

GGS

Pallacanestro Moncalieri

CUS Torino

Calendario Gare 21/09/2024 - SPORTAREA (Borgo Gesso – CN)

ore 15.00 GGS Vs Pallacanestro Moncalieri

ore 17.00 Perdente Gara 1 Vs Cus Torino

ore 19.00 Vincente Gara 1 Vs Cus Torino

ore 20.30 Premiazioni

Squadre partecipanti al Trofeo Senior Serie C Maschile

Granda College Cuneo

ABA Saluzzo

Amatori Basket Savigliano

5 Pari Torino

Calendario Gare 22/09/2024 - SPORTAREA (Borgo Gesso – CN)

ore 09.30 Cuneo Granda College Vs Amatori Basket Savigliano

ore 11.30 ABA Saluzzo Vs 5 Pari Torino

ore 12.00 Match delle “Vecchie Glorie”

ore 16.00 Finale 3° - 4° Posto

ore 18.00 Finale 1° - 2° Posto

ore 19.30 Premiazioni

Palestra Sport Area

Via Mereu Giulia, 20

12100 Cuneo

Tel. 0171403464

Per qualunque informazione contattare Luca Di Meo (Tel. 3922237130)

REGOLAMENTO DEL MEMORIAL “Trofeo Comm. Berto Bessone”

Vige il regolamento di gioco FIP in vigore. Per il Torneo Under 15 Maschile di sabato 22/09, per una questione di ottimizzazione dei tempi, verranno giocati 2 tempi da 20 minuti senza fermare il cronometro se non nei Time Out e sui Tiri Liberi e negli ultimi 3 minuti dell’ultimo tempo.

GIOCATORI

È possibile iscrivere a referto fino a 15 giocatori

GIOCATORI IN PRESTITO

Le squadre possono schierare un numero libero di giocatori in prestito, previa presentazione al Commissario del Torneo del nulla osta della società detentrice del cartellino del giocatore.

DIVISE DA GIOCO

La squadra indicata per prima nel calendario incontri scenderà in campo con una divisa di colore chiaro, quella indicata come seconda scenderà in campo con una divisa di colore scuro. Sono tuttavia validi accordi differenti tra le squadre che devono essere comunicati al Commissario del Torneo.

TUTTE LE SQUADRE DOVRANNO PARTECIPARE ALLA PREMIAZIONE.