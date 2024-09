BEA Chieri: Samnang Viggiano e Wisdom Okoro dal Settore Giovanile alla Prima Squadra

Viggiano è da sempre in arancione. Inizia a giocare nel centro Minibasket BEA di Cambiano e, con BEA, svolge tutta la trafila delle giovanili. Negli anni è uno dei cardini del gruppo chierese classe 2007 che si dimostra tra i più interessanti nel panorama cestistico piemontese, togliendosi diverse soddisfazioni di squadra tra Under 14 e Under 15, arrivando prima tra le prime 6 e poi al quinto posto assoluto in Piemonte. L’anno scorso l’esordio in Prima Squadra nella gara casalinga con Bra e poi il primo canestro in Serie C nella trasferta prenatalizia con Tam Tam.

Playmaker di rottura, fa della rapidità e dell’intensità le sue dote principali. Con energia e carisma, sa sopperire alla sua taglia fisica, che non l’ha mai limitato grazie alle doti tecniche. Ora, lo aspetta una stagione con tante responsabilità tra Under 19 Gold e Serie C Interregionale in cui è chiamato a un salto di qualità.

Okoro invece arriva a BEA la scorsa stagione, dopo aver iniziato a giocare a pallacanestro solo l’anno prima con gli amici di Sisport Torino, in cui si fa notare per le sue incredibili doti fisico-atletiche. Un lungo dotato di grande stazza e forza fisica, a cui abbina una verticalità inusuale per un giocatore della sua taglia. Da subito si mette in gioco con impegno e voglia di migliorare, come dimostrano gli enormi passi avanti fatti in questi mesi a Chieri, dove in fretta ha meritato l’esordito in Prima Squadra e trovato il primo canestro durante la serie playoff con CUS Torino. In poco tempo, Okoro ha dimostrato di poter incidere anche a questo livello. Ora BEA sarà ancora il laboratorio per continuare il suo percorso di crescita, i campionati di Serie C Interregionale e Under 19 Gold i palcoscenici per la nuova stagione.

«La presenza di Viggiano e Okoro in Prima Squadra è una grande soddisfazione per un Progetto come il nostro, che crede molto nella crescita dei giovani – commenta il GM Salvatore Morena – Saranno entrambi ancora protagonisti nel Settore Giovanile e l’attività con la Prima Squadra è per noi un grande obiettivo raggiunto. Sono sicuro che daranno il massimo e la loro crescita sarà esponenziale. Lavoreremo ancora perché diventino sempre più protagonisti anche nei campionati senior».