Altro weekend in pista per i piloti del moto club Alfieri di Asti, che saranno impegnati nell'ultima tappa del Campionato Italiano enduro Under 23/Senior a Pieve di Teco, in Liguria. L'importante appuntamento è per domenica 8 settembre. In griglia di partenza, con i colori del sodalizio astigiano, ci saranno Alessio Berger (Cadetti), Gabriele Doglio (Junior), Sabrina Lazzarino (Femminile).