Parchi Agos Green&Smart: inaugurazione al parco Colonnetti di Torino della rigenerata piastra sportiva polivalente

Nella cornice di Casa nel Parco – Casa del Quartiere di Mirafiori Sud, si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione della tappa torinese di Parchi Agos Green&Smart , progetto avviato nel 2021 da Agos – società leader nel credito al consumo partecipata per il 61% dal Gruppo Crédit Agricole attraverso Crédit Agricole Personal Finance & Mobility e per il 39% da Banco BPM – in collaborazione con Brand for the City e Fondazione SportCity .

Sabato 7 settembre avrà luogo il grande evento di inaugurazione della piastra sportiva polivalente nel Parco Colonnetti (accesso da via Panetti), e dell’area circostante, riqualificata da Agos, con l’obiettivo di offrire al quartiere e alla città uno spazio sportivo attraente, sicuro e vivace immerso nel verde.

Il progetto è stato sviluppato all’interno di un Patto di Collaborazione insieme alla Circoscrizione 2 della Città di Torino, Fondazione della Comunità di Mirafiori, CUS Torino e Brand for the City.

Una serie di interventi concordati nella cornice del Regolamento per il governo dei beni comuni urbani della Città di Torino, durante una serie di incontri di ascolto e coprogettazione, che hanno permesso l’implementazione di un progetto che risponde concretamente alle necessità della comunità e del quartiere prevedendo, oltre alla riqualificazione e valorizzazione fisica dello spazio, anche un programma di attivazione e presidio sociale volto a coinvolgere diversi target attraverso occasioni di aggregazione, svago e sport.

Al tempo stesso, il progetto prevede una fruizione libera e autonoma da parte dei cittadini per attività spontanee e informali di movimento e di sport, in uno spazio reso più accogliente, piacevole e vivibile.

Quella del Parco Colonnetti diventa la 7° espressione del progetto Parchi Agos Green&Smart in Italia dopo Milano, Catania, Lucca, Roma, Lecce e Padova.

Con attività dalle ore 10 alle ore 19, sabato 7 settembre, lo spazio rigenerato si presenta ai cittadini nella sua nuova veste fatta di “Sport, Art, Green e Smart”, le quattro dimensioni di intervento che caratterizzano il progetto.

Gli interventi riguardano:

- uno spazio polifunzionale costituito dalla pista di pattinaggio con una nuova pavimentazione, arricchita di tracciature di campi sportivi per la pratica di sport rotellistici, street hockey, pickleball e altri sport. Per quest’ultime verranno inoltre fornite attrezzature sportive come mazze, porte, palline da hockey, reti e racchette da pickleball, custodite dal CUS Torino;

- un nuovo totem musicale tecnologico installato nei pressi della piastra sportiva per animare lo spazio con eventi culturali-musicali, con tavoli, sedie, ombrelloni e sgabelli, custoditi da CUS Torino e Fondazione della Comunità di Mirafiori;

- una colorazione a terra che ricorda il concept secondo cui è stato progettato il parco, una storia inventata dai bambini del quartiere “un meteorite è caduto nel parco ed il suo impatto ha sollevato il terreno in onde colorate e profumate”;

- nuove alberature in corrispondenza degli spalti, anch’essi riqualificati.



La piastra e le diverse attrezzature consentiranno inoltre tante nuove opportunità di sport e attività di movimento a corpo libero come ginnastica, danza, ballo e la pratica di attività sportiva per giovani, adulti, anziani e persone con disabilità motorie anche in carrozzina.

Sabato 7 settembre è previsto un palinsesto ricco di eventi, esibizioni, laboratori e tanto altro, con tante associazioni del territorio coinvolte in una giornata dedicata a tutti i cittadini di Torino.

Alle ore 11.30 il momento istituzionale con il taglio del nastro alla presenza di Agos, dell'Assessora Chiara Foglietta della Città di Torino, di Luca Rolandi, Presidente della Circoscrizione 2, e dei rappresentanti delle realtà firmatarie del Patto di Collaborazione: CUS Torino, Fondazione della Comunità di Mirafiori e Brand for the City.

A questo link il programma completo della giornata





Il contesto in cui il progetto si inserisce viene così descritto da Laura Galimberti, Direttrice Legal Affairs & Corporate Sustainability in Agos: «Crediamo fermamente che le aziende abbiano la responsabilità di contribuire al benessere delle comunità in cui operano. L’apertura del settimo Parco Agos a Torino, realizzata in sinergia con le Istituzioni e le aziende del terzo settore, è un esempio tangibile di collaborazione virtuosa e di come si possa rispondere alle esigenze dei territori, offrendo spazi che favoriscono l’inclusione sociale e la pratica sportiva in un contesto di rispetto ambientale e delle persone».

Chiara Foglietta, Assessora Transizione ecologica e digitale, Politiche per l'ambiente, Innovazione, Servizi cimiteriali, Piano dei trasporti, Parcheggi e viabilità - Città di Torino:

«La trasformazione urbana non è solo uno strumento di ammodernamento, ma una grandissima opportunità anche per quanto riguarda il benessere dei cittadini. Aperti e accessibili a tutti, i parchi rappresentano una risorsa ondamentale per la sostenibilità, la sicurezza e la salute pubblica e disporre di spazi verdi inclusivi, dove ciascuno possa divertirsi e socializzare, va a beneficio dell’intera comunità. Attraverso la collaborazione tra amministrazioni pubbliche, gruppi privati, associazioni e cittadini è possibile valorizzare gli spazi pubblici, rendendoli sempre più accoglienti e fruibili, incentivandone l'uso, in particolare da parte dei giovani e delle famiglie, e coltivando un senso di appartenenza e di responsabilità fondamentale per la connessione delle persone con il territorio in cui vivono».

Luca Rolandi, Presidente Circoscrizione 2 - Città di Torino:

«La riqualificazione della Piastra del Parco Colonnetti che coinvolge realtà fondamentali per il rilancio del quartiere di Mirafiori sud nasce da una partnership importante tra pubblico e privato che si consolida con un Patto di Collaborazione che responsabilizza e impegna cittadini, Istituzioni e realtà associate in un percorso di valorizzazione dei beni comuni al servizio dell'intera collettività. Il nostro sostegno convinto ci induce dunque a preservare

questo bene oggi come in futuro»

Mauro Berruto, membro della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana ed ex Commissario Tecnico della nazionale italiana di pallavolo maschile:

«Lo sport è un linguaggio universale, un veicolo potentissimo di comunità, pace e felicità. Bisogna quindi lavorare sull’accessibilità alla pratica sportiva e sulla diffusione della “cultura del movimento”, che si pone come base per la salute. Il lavoro condotto da Agos attraverso il progetto Parchi Agos Green&Smart va concretamente in questa direzione. E dimostra come la collaborazione fra cittadini, istituzioni, privati e associazioni possa rappresentare un elemento chiave nell’aumento dell’accessibilità alla pratica sportiva e di diffusione della

cultura del movimento».

Anna Rosaria Toma, Presidente Fondazione della Comunità di Mirafiori:

«La condivisione con tutti gli agenti operanti sul territorio renderà possibile, accanto al recupero di questo spazio, anche la sua trasformazione in elemento promotore di processi di cambiamento e miglioramento della partecipazione alla comunità, verso la riscoperta della sua stessa forza, dei valori che la sostengono, dell’apporto che ogni cittadino può dare per renderla un “luogo comune” di appartenenza, di sostegno, di solidarietà. Insomma, sarà una piastra rinnovata per rendere rinnovato e vincente il nostro modo di essere comunità, nella condivisione e nel coinvolgimento, per realizzare tante iniziative a supporto dello “stare bene” e crescere insieme».

Riccardo D'Elicio, Presidente CUS Torino:

«Siamo onorati di aver siglato questo Patto di Collaborazione con la Fondazione Mirafiori.

Sicuramente metteremo a disposizione del progetto le migliori risorse ed energie per poter qualificare questo spazio pubblico, aperto a tutta la cittadinanza, in particolare a quella di Mirafiori, impreziosendo l’intero parco. Sono sicuro che nel prossimo futuro le attività che organizzeremo saranno utili per avviare e far avvicinare i giovani a pratiche sportive come il pattinaggio in linea, il parkour, e molte altre attività e sicuramente ritorneremo ad organizzare nel parco un evento, come un cross, o comunque una manifestazione sportiva che potrebbe inaugurare un percorso permanente legato a Just The Woman I Am, che ancora non esiste nel quartiere di Mirafiori. Un ringraziamento ad Agos per aver avviato il progetto, in collaborazione con Brand for the City e Fondazione SportCity».

Claudio Bertona, Founder & CEO di Brand for the City:

«Come Brand for the City siamo molto orgogliosi e felici di constatare che il dialogo, l’ascolto e collaborazione si confermano elementi cruciali nella realizzazione di progetti a favore delle comunità. Ringraziamo Agos per l’impegno profuso in questi anni nella realizzazione dei Parchi Agos Green&Smart, e Fondazione Sportcity per il costante impegno nella diffusione della cultura e dei valori dello sport. Valori che Brand for the City condivide appieno. I miei

ringraziamenti vanno anche alla Città di Torino e Circoscrizione 2, a Fondazione della Comunità di Mirafiori e al CUS che, attraverso lo strumento innovativo del Patto di Collaborazione, hanno permesso la rigenerazione di un parco in cui le dimensioni green, smart, sport e art creano un rinnovato senso di socialità nello spazio pubblico».

Fabio Pagliara, Presidente di Fondazione Sport City:

«È per noi un piacere, un onore e una responsabilità proseguire in questa bellissima collaborazione con Agos. Da tempo lavoriamo, come Fondazione Sportcity, sulla qualità della vita nelle città e sulla sportivizzazione dei territori, e l'ulteriore obiettivo realizzato a Torino ci riempie di orgoglio. Stiamo dimostrando che quando si "fa squadra", specie tra pubblico e privato, si ottengono grandi risultati. Felici che sia a Torino, città di Sport e di Cultura, il nuovo Parco Agos».

I Parchi Agos Green&Smart sono interventi di rigenerazione urbana che - nel contesto del piano di sostenibilità di Agos e in linea con l’obiettivo di creare progresso e valore condiviso di “Agos for Good” - agiscono nelle aree verdi delle città per offrire “al tuo Parco qualcosa in più”, contribuendo al miglioramento della qualità della vita degli abitanti dei quartieri e delle città.

L’iniziativa è sviluppata in partnership con Fondazione SportCity e Brand for the City.

I Parchi Agos Green&Smart sono il primo modello di Parco Urbano a 4 dimensioni: SPORT, GREEN, SMART E ART. Un format originale che favorisce la collaborazione tra Impresa, Istituzioni, Associazioni del Terzo settore e cittadini.

Nel 2024, a tre anni dalla sua nascita, il progetto Parchi Agos Green&Smart ha evoluto il proprio format, con l’obiettivo di rendere i parchi rigenerati da Agos sempre più luoghi di incontro e di socialità a beneficio della comunità. All’interno degli spazi verdi precedentemente inaugurati, da aprile ad ottobre, è stato sviluppato un ricchissimo programma di appuntamenti settimanali, gratuiti e aperti a tutta la collettività, grazie a una importante collaborazione con le associazioni del Terzo Settore presenti sul territorio.