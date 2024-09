Cuneo Volley lancia la maglia NFC di Pinali by EXPlus da Acqua S.Bernardo

«Siamo davvero entusiasti di essere tra i primi club a esplorare le potenzialità della tecnologia NFC nel mondo della pallavolo. Questo progetto rappresenta per noi una grande opportunità di sperimentazione e innovazione, offrendo nuove modalità di interazione tra i tifosi e il Club. Credo fermamente che l’uso di tecnologie all’avanguardia possa arricchire l’esperienza dei nostri sostenitori e aprire nuovi orizzonti per le attività di marketing sportivo. Iniziative come queste sono fondamentali per mantenere il Cuneo Volley al passo coi tempi e continuare a crescere insieme ai nostri tifosi.» - Gabriele Costamagna Presidente del Cuneo Volley.



«Un semplice chip inserito in una maglia da gioco la dota automaticamente di un gemello digitale. Questo gemello digitale, custodito dalla blockchain insieme ai contenuti che verranno di volta in volta aggiunti, renderanno l’esperienza del possesso della maglia qualcosa mai visto prima. Semplicemente avvicinando il cellulare alla maglia, il possessore della stessa, oltre ad averne certezza dell’autenticità, potrà conoscere tutti i dati tecnici della stessa. Soprattutto però, potrà accedere a contenuti multimediali esclusivi che lo porteranno a rivivere i momenti salienti della stagione di Cuneo Volley e, in particolare di Giulio Pinali» - Gabriele Vedani Founder e Presidente di EXPlus.

«Siamo orgogliosi e fieri di partecipare a questo nuovo progetto innovativo con Cuneo Volley e Gabriele Costamagna, presidente che propone sempre idee interessanti. Siamo anche orgogliosi di ospitare un campione in casa nostra e onorati di sottolineare che questo sarà il 10° anno in cui S.Bernardo vestirà la maglia di Cuneo Volley legando il proprio nome, i propri colori, la propria effigie a questa importante squadra della città. In questi 10 anni sono cambiati tanti giocatori, sono cambiati tanti scenari, ma noi abbiamo sempre accompagnato e siamo contenti di farlo il percorso della squadra» - Antonio Biella Direttore generale di Acqua S.Bernardo.

«Siamo grati a Gabriele Costamagna per aver incluso ABIO Cuneo in questo progetto. Da anni il Cuneo Volley è vicino all’associazione e regala momenti di gioia tra le corsie del reparto pediatrico di Cuneo con grande empatia e riservatezza. Questa inclusione non poteva arrivare in momento più giusto, in quanto come associazione abbiamo già ordinato e arriveranno prossimamente, nuove poltrone per i familiari dei pazienti che passano le giornate accanto ai propri bambini e nipoti. Il ricavato della maglia di Giulio andrà a sostenere parte della spesa, quindi speriamo che l’asta abbia una buona partecipazione.» - Luca Giraudo Responsabile dei volontari ABIO Cuneo.