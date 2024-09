BEA Chieri, altre conferme per lo Staff del Settore Giovanile: Coach Mussio e Coach Potenza

Classe 1995, Coach Mussio esordisce in panchina giovanissimo nel Minibasket BEA, per poi fare esperienza in altre realtà del torinese. Tornato al Pala Gialdo nella stagione 2017-18, diventa subito un pezzo importante dello staff tecnico arancio-nero, facendo esperienza nel Settore Giovanile e con la Prima Squadra, allora in Serie D. Tra i traguardi maggiori, il titolo regionale Juniores 2018, con il quarto posto alle Finali Nazionali di categoria. Dopo una parentesi alla guida dei Dolphins di Carmagnola, nel 2022 torna in Arancione, alla guida del gruppo Top Junior che ben si distingue con un importante percorso di crescita durante la stagione. La scorsa stagione il percorso con il gruppo culmina con il Titolo Regionale, il secondo per coach Mussio.

Un passato da giocatore con la maglia del Kolbe e dell’Istituto San Paolo di Torino, Coach Potenza inizia la sua carriera da allenatore proprio con il Kolbe. Dopo l’esperienza con i biancorossi, passa ad allenare le giovanili della Sisport FIAT e del Galvagno Torino, diventando poi assistente della prima squadra. Per 5 anni si stabilisce a Collegno Basket, per poi diventare capo allenatore della squadra Juniores in seguito alla fusione con l’Auxilium Torino. Nel suo curriculum c’è anche un’esperienza da capo allenatore della Serie C a Serravalle. In seguito a questa avventura, Coach Potenza fa ritorno all’Auxilium Torino, prima come responsabile del Settore Giovanile femminile, poi come capo allenatore della Serie B Eccellenza Femminile.

Dopo una pausa dalla panchina, al suo primo anno a BEA, l’anno scorso ha guidato il gruppo Under 19 Silver fino alla fase top. La prossima stagione toccherà a lui essere il capo allenatore della squadra Under 19 Gold e nel campionato di DR2, sempre disputato dai ragazzi del Settore Giovanile.

Le prime parole di Coach Potenza dopo il rinnovo con BEA:

«A BEA mi sono sentito da subito a casa e sono contento di proseguire la mia esperienza con questa società, dove si lavora in modo molto sereno. Ringrazio Salvatore e Stefano per la loro fiducia in me. Sarà un anno cruciale, in cui tutti dovremo dare il massimo per creare un gruppo coeso e competitivo. Ringrazio anche tutti i ragazzi con cui ho condiviso il percorso la scorsa stagione».

«Siamo molto contenti dei rinnovi di Coach Potenza e Coach Mussio – commenta il GM Salvatore Morena – Per Coach Potenza sarà una stagione molto importante, con un grande salto di qualità dal punto di vista tecnico. Nel suo gruppo ci sono molti ragazzi che, a vario titolo, saranno coinvolti anche con la Prima Squadra, per un percorso di crescita collettivo. Coach Mussio è uno dei tasselli storici del Progetto. Proseguirà a stare al timone dei Top Junior, freschi di titolo regionale. Avrà a che fare con tanti ragazzi alla fine del loro percorso giovanile e le sue capacità ematiche saranno un punto di forza delle attività che gestirà».