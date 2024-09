Raduno delle Twin Towns per la storica annata del debutto in B

A soli due anni dalla fondazione dell’Associazione si compie, dunque, un altro piccolo passo di crescita, per un movimento femminile del basket che sta letteralmente esplodendo sul territorio di Langhe e Roero. Per quanto riguarda il gruppo della prima squadra, che ha iniziato gli allenamenti proprio martedì, sarà un’annata difficile ad un livello più alto, ma con grande voglia di fare bene.

Confermate in toto le atlete della passata stagione, pur con tre partenze pesanti come quelle di tea Raffaeli, Jessica Bassano (che saranno però nello staff Olimpo delle squadre Esordienti e Under 13 femminili) e Beatrice Bonetto (lontana per studio). Ci sarà però il prezioso aiuto delle ragazze del settore giovanile che saranno chiamate a maggiori responsabilità in campo e sarà una sfida davvero importante.

Nello staff tecnico ci sarà sempre alla guida coach Andrea Alfero, supportato da Maddalena Capellino e dal nuovo assistant coach Loris Bravi. Il preparatore atletico sarà ancora Davide Panero.

In occasione del raduno, è stato presente al palazzetto anche l’Assessore allo sport del Comune di Alba, Davide Tibaldi, che ha salutato le ragazze e ha portato i saluti di tutta l’amministrazione albese e del sindaco Gatto.

L’appuntamento con la prima gara in casa è ancora abbastanza lontano, ma è già fissato per il 20 ottobre, sempre al palazzetto di Corneliano.