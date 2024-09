Torino 2025: al via il Tour della Fiamma del Sapere contenuta nella Torcia “Guarini”

È stato presentato oggi, in una conferenza stampa tenutasi presso la Sala Trasparenza del Grattacielo Piemonte, il Flame Relay , ovvero il tour che compirà la Fiamma del Sapere contenuta nella Torcia “Guarini” realizzata per accendere i XXXII Giochi Mondiali Universitari invernali di Torino 2025.

A dare il benvenuto a nome del Presidente Cirio è stata la Direttrice Area Sport della Regione Piemonte Paola Casagrande, che ha salutato i relatori - l’Assessore allo Sport e Grandi Eventi della Città di Torino Domenico Carretta, il Vicepresidente della Città Metropolitana Jacopo Suppo, il Presidente del CONI Piemonte Stefano Mossino, i rappresentanti di FederCusi Luigi Mazzone (consigliere Federale) e Alice Cometti (Presidente Cus Piemonte Orientale), il Rettore dell’Università di Torino Stefano Geuna, il Prorettore del Politecnico di Torino Elena Maria Baralis, il Rettore dell’Università del Piemonte Orientale Gian Carlo Avanzi e il Presidente del Comitato organizzatore dei Giochi di Torino 2025 Alessandro Ciro Sciretti – nonché gli altri ospiti in sala.

I festeggiamenti per la staffetta della Torcia dei FISU World University Games Winter prenderanno il via il 20 settembre, in occasione della Giornata Internazionale dello Sport Universitario, dal Rettorato dell’Università degli Studi di Torino, dove risiede il Braciere delle Universiadi, la rassegna nata nel capoluogo piemontese nel 1959 col nome di Universiade grazie alla visionaria intuizione dell’allora presidente del CUS Torino Primo Nebiolo. Il 2018 infatti ha sancito un protocollo strutturato tra FISU, CUS Torino e UniTo che ha inserito Torino come città sede della Fiamma del Sapere e in occasione di tutte le edizioni delle Universiadi, i Paesi organizzatori si recano a Torino per dare inizio ai propri Giochi attraverso l’accensione del braciere.

Questa sarà quindi un’edizione speciale del viaggio della Fiamma del Sapere: la Torcia dei Giochi partirà da Torino, si presenterà all’Europa e al Mondo - ripercorrendo la storia delle Universiadi - e ritornerà in Piemonte e di nuovo a Torino, dove saranno pronti ad accoglierla gli studenti delle diverse province della Regione.

“Il lancio della staffetta della torcia è sempre un momento davvero emozionante - ha affermato il Presidente della FISU Leonz Eder - E questa volta lo è ancora di più, perché la Torcia viaggerà per l'Europa, il mondo e la regione, scaldando tanti cuori lungo il cammino, prima di tornare dove è sempre accesa, in questa città così speciale per la FISU, Torino."

Concepito all’insegna della sostenibilità, il Flame Relay dei FISU World University Games di Torino 2025 si sviluppa in tre fasi - internazionale, nazionale e Piemonte tour - con 20 tedofori che si alterneranno lungo il percorso di ciascuna tappa del Tour della Fiaccola. Saranno coinvolti rappresentanti del mondo sportivo FederCUSI, CONI e CIP, studenti ed universitari, istituzioni, membri della società civile e cittadini che potranno candidarsi attraverso il sito dell’evento per poter portare “la Guarini” lungo il suo cammino verso i Giochi.

L'Assessore regionale allo Sport, Marina Chiarelli ha sottolineato l'importanza dell'evento per la promozione del territorio e della cultura sportiva tra i giovani: “La staffetta della Torcia dei FISU World University Games rappresenta non solo un simbolo di unione tra gli studenti universitari di tutto il mondo, ma anche un'opportunità straordinaria per il Piemonte di riaffermare il suo ruolo centrale nel panorama sportivo internazionale. Il passaggio della Fiamma attraverso le nostre comunità sarà un momento di grande partecipazione e orgoglio per tutta la nostra regione, un'occasione per riscoprire e valorizzare il patrimonio culturale e sportivo che da sempre ci contraddistingue”.

Da Bruxelles a Rabat in Marocco, passando per Roma, New York, Losanna, Milano, Trento, Caivano e Salerno: a settembre e ottobre la fiaccola girerà il Mondo, rientrando in Piemonte a novembre, con 8 tappe regionali realizzate presso gli Atenei e le sedi distaccate, ovvero Biella, Vercelli, Novara, Alessandria, Asti, Pollenzo, Mondovì e Cuneo accompagnati dagli studenti delle scuole grazie al supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale e delle sedi provinciali coinvolte nel tour insieme alle amministrazioni territoriali.

Infine, a dicembre la fiaccola arriverà nei Comuni ospitanti i Giochi con il coinvolgimento degli impianti di gara: Pinerolo, Torre Pellice, Pragelato, Sestriere e Bardonecchia, facendo il suo ritorno a Torino il 13 gennaio 2025 in occasione della Cerimonia di Inaugurazione che darà inizio ai XXXII FISU World University Games Winter. Il percorso della fiaccola prenderà il via dalla sede storica del CUS Torino di Via Braccini 1 e si snoderà su un percorso cittadino che toccherà i principali parchi della Città, le venue di gara (Pala Tazzoli e Palavela) su un percorso misto lungo le piste ciclabili presenti sul territorio.

Tra i tedofori che verranno coinvolti nel tour, era presente alla conferenza stampa Elisa Fava, la snowboarder di Almese Medaglia d’Oro di Gigante Parallelo ai World University Games di Lake Placid, che, a conclusione della presentazione del Tour, ha portato la Torcia in Sala Trasparenza. Fava è un’atleta-studentessa d’eccellenza del mondo FederCUSI, presente all’incontro attraverso i due rappresentanti Alice Cometti e Luigi Mazzone.

"Porto i saluti del Presidente Antonio Dima e di tutto il Consiglio Federale – ha detto Cometti - Siamo felici del calendario degli eventi e delle attività proposte per l'avvicinamento a Torino 2025, come il "Tour della Fiaccola" presentato oggi. C'è piena sintonia e pieno supporto al Comitato Organizzatore, convinti che al centro degli obiettivi ci sia, non solamente la buona riuscita della manifestazione, ma anche la promozione e lo sviluppo dei valori dello sport universitario. La fiaccola del Sapere è simbolo di cultura sportiva e sociale, capisaldi del nostro movimento."

La Fiaccola “Guarini” – creata da un team multidisciplinare del Politecnico di Torino nell’ambito della convenzione stilata tra l’Ateneo e il Comitato Organizzatore – si ispira ai sei livelli esagonali concentrici della Cupola della Cappella della Sacra Sindone del Duomo di Torino progettata proprio dal noto architetto. Totalmente sostenibile perché realizzata con materiali riciclabili e illuminata a LED, la Guarini è stata progettata in maniera tale da presentare una duplice funzione: è una fiaccola quando viene impugnata e un oggetto di illuminazione se appoggiata su un piano. Il colore adottato per la fiaccola di Torino 2025 è il rosso, colore che oggi simboleggia la lotta alla violenza di genere. Ai 5 colori di Torino 2025 - Rosa, Viola, Blu, Giallo, Verde - si aggiunge quindi il Rosso. Così come, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la cupola del Guarini si è accesa di rosso per contribuire a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di creare una cultura del rispetto verso le donne e della non violenza, la Fiaccola si accenderà di rosso come simbolo di un percorso di educazione della popolazione e dei giovani, anche nell’ambito del programma EDU Torino 2025.

L’entrata in scena della Fiaccola portata da Elisa Fava è stata accompagnata dal sottofondo musicale del jingle vincitore della Call for Artists ideata dalla community Open Stage insieme al Comitato Organizzatore per creare il brano ufficiale dell’evento, che verrà utilizzato in apertura di tutti gli eventi (sportivi e non) nelle varie sedi di gare e in accompagnamento del tour della Fiaccola.

A presentare il jingle Paolo Di Gioia, della band Eugenio in Via Di Gioia, e Stefano Frosi di Open Stage, che hanno composto la commissione tecnica costituita per valutare e selezionare i brani in gara.

Il pezzo si intitola “This Moment” ed è stato realizzato dal team creativo Hesanobody, MadTing & DMMP, alias Gaetano Dino Chirico, Giulio Carter, Davide Mettifogo e Marco Pezzali.

"Non appena letta la Call x Artists organizzata da Open Stage e il Comitato per la creazione del jingle dei prossimi World University Games di Torino – hanno detto gli artisti - ci è sembrata da subito una grande occasione per lavorare tutti insieme. Dovendo il brano rispecchiare i principi dello sport e il suo valore unificante, è stato naturale fare squadra, sfruttando le peculiarità di ognuno di noi quattro per immaginare una melodia che potesse essere cantata in coro in uno stadio o in un palazzetto. Così facendo, abbiamo provato a dar voce ad una generazione che vuole vivere e godere del suo momento alla propria maniera, libera da aspettative e retaggi passati, fiera di essere protagonista a prescindere dalla vittoria o dalla sconfitta."

Infine, l’incontro al Grattacielo è stato anche occasione per un altro grande traguardo dei Giochi Torino 2025, la presentazione dei Main Sponsor dei Giochi, ossia UniCredit e UniCredit Allianz Assicurazioni, a cui sono stati dati i primi pettorali ufficiali di gara dello sport Sci Alpino che verranno utilizzati nelle discipline dell’Alpine Combined, Super G e Slalom, quest’anno, per la prima volta nella storia dei Fisu Games Winter, saranno presenti anche nelle specialità Paralimpiche.

Questa sarà infatti la prima, storica edizione senza barriere perché, nello sci alpino e nello sci di fondo, gareggeranno anche atleti paralimpici delle categorie Visually-Impaired (disabilità visive), Standing (atleti con disabilità che sciano in piedi) e Sitting (atleti con disabilità che sciano seduti).

Norbert Lommer, Direttore Generale UniCredit Allianz Assicurazioni, ha dichiarato: “Siamo davvero molto lieti di sponsorizzare le Universiadi di Torino 2025 insieme al nostro Partner UniCredit. I valori dello sport, come lealtà, sana competizione e spirito di squadra rispecchiano pienamente quelli della nostra azienda e sono alla base del nostro operato quotidiano. Crediamo che sostenere eventi sportivi di questa portata contribuisca a ispirare e unire le persone, esaltandone il talento e tirandone fuori il potenziale. Vogliamo essere accanto ai giovani atleti di tutto il mondo ed essere parte di un evento importante che promuove inclusione, fratellanza e rispetto."

“Siamo orgogliosi di essere, assieme al partner strategico UniCredit Allianz Assicurazioni, Main Sponsor dei Giochi Mondiali Universitari invernali, che si svolgeranno in sei comuni del Piemonte – ha affermato a sua volta Annalisa Areni, Head of Client Strategies di UniCredit Italia – Non ve diamo l'ora di assistere a un evento che per la prima volta vedrà anche atleti e atlete delle Paralimpiadi gareggiare nelle discipline sportive della neve. UniCredit vuole promuovere l’equità e l’inclusione e lo sport, basato su questi stessi valori, è pienamente coerente con il nostro obiettivo strategico di aiutare i clienti e le comunità a progredire verso una società più sostenibile, inclusiva ed equa”.

Dichiarazione dell’Assessore allo Sport e ai Grandi Eventi della Città di Torino Domenico Carretta

“Con il via del Tour della Fiamma del Sapere, ci prepariamo a intraprendere un viaggio straordinario che ci porterà a celebrare non solo lo sport, ma anche la conoscenza, l'unità e lo spirito di competizione che contraddistinguono le Universiadi. La Fiamma del Sapere non è solo un simbolo dei Giochi, ma rappresenta il nostro impegno verso le nuove generazioni e il desiderio di ispirare i giovani a intraprendere un percorso di formazione e crescita personale. Un richiamo ai valori fondamentali dell'istruzione e della cultura. Partendo da Torino, una città che ha fatto della cultura e dell'innovazione i suoi pilastri, la fiaccola ci ricorda che lo sport e la scienza non sono entità separate, ma due facce della stessa medaglia, entrambe necessarie per il progresso e la coesione sociale.”

Dichiarazione del Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo

“Condividiamo con gli amministratori dei Comuni interessati alla disputa delle gare dei FISU World University Winter Games la soddisfazione e l’entusiasmo per le opportunità di visibilità e promozione internazionale che saremo chiamati a cogliere tra poco più di quattro mesi.

Nell’ambito delle proprie competenze e potendo contare sulle proprie professionalità, la Città metropolitana di Torino è al fianco dei Comuni di Bardonecchia, Pinerolo, Pragelato, Sestriere, Torre Pellice e del Comitato organizzatore, per garantire che la buona riuscita della manifestazione trasmetta al mondo universitario e sportivo internazionale un’immagine positiva di un territorio sempre più vocato ad ospitare i grandi eventi agonistici internazionali. Le Olimpiadi e le Paralimpiadi del 2006 hanno portato Torino e le sue vallate alpine sul palcoscenico sportivo mondiale. Nei 18 anni che sono già trascorsi da un evento che ha cambiato il volto del nostro territorio, abbiamo dimostrato che questa città e le montagne che le fanno da corona hanno le competenze e l’esperienza per ospitare con successo qualsiasi evento sportivo di rilevanza mondiale, dalle ATP Finals al Tour de France, dal Giro d’Italia al Tour de l’Avenir, dai Giochi Mondiali Universitari ai campionati mondiali e Coppe del Mondo di innumerevoli discipline.

Per il CIO, per la FISU e per le Federazioni sportive internazionali il nostro territorio è sinonimo di serietà, professionalità e capacità di accoglienza. Nel caso dei WUG Torino 2025 è importante sottolineare che gli sportivi universitari e i loro allenatori e accompagnatori sono potenziali visitatori delle nostre città e delle nostre vallate nei prossimi anni. Gli studenti che praticano lo sport sono la classe dirigente del futuro: se sapremo, come sono sicuro, accoglierli al meglio torneranno, sia per praticare le rispettive discipline sportive che per approfondire la conoscenza delle nostre città e delle nostre montagne”.

Dichiarazione del Presidente del CONI Piemonte Stefano Mossino

“Celebriamo oggi un momento particolarmente significativo, valoriale ed emozionante, quale la presentazione del Flame Relay, il tour della Fiamma del Sapere che, partendo da Torino, illuminerà un percorso internazionale, nazionale e piemontese, fino a tornare nella nostra città per accendere il braciere dei XXXII FISU World University Games Winter. Il tour della Torcia Guarini con la Fiamma del Sapere, ci fa entrare nel vivo del grande evento sportivo e universitario, che prenderà il via il 13 gennaio 2025 e che ci regalerà immani emozioni, gioie e condivisioni di esperienze. Le Universiadi, fin dal loro concepimento, avvenuto nel 1959 ad opera del fondatore il grande e indimenticabile Primo Nebiolo, costituiscono un grande evento internazionale che promuove grandi ed essenziali valori: eccellenza agonistica legata al percorso universitario, impegno costante nel dare il massimo senza accontentarsi della mediocrità, integrazione e inclusione, innovazione e ricerca, educazione e condivisione, tutela della salute e di sani stili di vita, promozione del turismo e dei territori. Il Flame Relay è particolarmente importante perché, oltre a rappresentare tutti i grandi valori delle Universiadi, ci racconta - e racconterà nel panorama internazionale del suo tour – due ulteriori aspetti concepiti dal Comitato Organizzatore e realizzati grazie alle partnership: la sostenibilità ambientale e la lotta alla violenza di genere, essendo la torcia realizzata con materiali riciclabili, illuminata a led e di colore rosso. Tutela dell’ambiente e lotta alla violenza di genere, sono due aspetti che vivono ogni giorno nella nostra comunità sportiva, costituita da moltissime associazioni e società sportive che sono pilastro di eccellenza, di educazione, di crescita civile e che sono la difesa contro le intolleranze, le criminalità, le diseguaglianze, le illegalità, le condotte antisociali o criminogene. E lo sport è particolarmente essenziale, non solo per la promozione di tali valori, ma soprattutto per l’eduzione a rispettarli, perché è il mezzo più semplice per diffonderli e per assimilarmi. È quindi motivo di orgoglio per il C.O.N.I. Piemonte partecipare alla presentazione del Flame Relay ed esserne anche partner.

Ringrazio quindi il Comitato Organizzatore, il Politecnico di Torino, l’Università di Torino, l’Università del Piemonte Orientale, la FISU, la FederCusi, il CUS Torino, il CUS Piemonte Orientale, la Regione Piemonte, la Città Metropolitana, la Città di Torino, i comuni di Torre Pellice, Pragelato, Pinerolo, Bardonecchia e Sestriere, gli artisti, gli Sponsor, i tedofori e tutti i partners per essere parte di questo magnifico e affasciante Flame Relay che ci porterà a vivere una XXXII edizione delle Universiadi fantastica e innovativa. Abbiamo una grande responsabilità ma che è anche una grande opportunità: raccogliere il testimone di tutti i milioni di praticanti sportivi e di tutti i milioni di studenti e, insieme, celebrare il legame tra sport e accademie nell’ambito di una grande e magnifica cornice internazionale quali le Universiadi.

Grazie, infine, e un grandissimo in bocca al lupo, a tutti gli atleti universitari e a tutte le atlete universitarie, di capacità e di ogni nazionalità, che, con il loro impegno quotidiano nello sport e nel percorso universitario, sono e incarnano le speranze dei nostri tempi e il futuro che vorranno regalare ad ogni Paese.

Dichiarazione del Presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Universitari Torino 2025 Alessandro Ciro Sciretti

“Con l’avvio del Flame Relay, i Torino 2025 FISU Games Winter sono ormai entrati nel vivo: il sistema universitario e i partner di territorio sono gli attori principali che, dal 20 di settembre in poi, daranno vita ad un programma di attività volte a valorizzare le eccellenze del nostro Piemonte, a promuovere non solo il sistema dello sport universitario ma anche ad esaltare le eccellenze del tessuto imprenditoriale regionale che con quel sistema lavora quotidianamente, a strettissimo contatto. Integrando lo sport e lo studio al lavoro e alla crescita socioeconomica del Piemonte, il Tour della Fiamma del Sapere, e più in generale i Giochi di Torino 2025, mirano a lasciare un’eredità concreta anche dopo il 23 gennaio, una legacy che ha nel coinvolgimento degli studenti l’elemento chiave della sua realizzazione.

Un coinvolgimento che riguarda anche i giovani studenti atleti in arrivo in Piemonte da ogni parte del Mondo, e che, attraverso lo sport avranno l’opportunità di conoscere meglio le eccellenze del sistema Accademico piemontese. Perché il Piemonte è davvero LAND OF SPORTS!”.

Dichiarazione del Rettore dell’Università di Torino Stefano Geuna

"È con grande orgoglio che accogliamo la partenza della Fiamma del Sapere dal nostro Ateneo, un luogo che storicamente rappresenta il fulcro della cultura e dell’innovazione. Questo evento non è solo un momento di celebrazione sportiva, ma anche un potente richiamo alla nostra storia e ai valori universali di educazione, inclusione e rispetto. Il coinvolgimento degli studenti e delle istituzioni lungo tutto il percorso della Fiamma del Sapere rappresenta il legame indissolubile tra cultura, sport e comunità. Torino, città in cui Universiadi sono nate nel 1959, si conferma ancora una volta al centro di un progetto globale, in cui i giovani di tutto il mondo possono riconoscersi e aspirare a realizzare i propri obiettivi. È un onore per l’Università di Torino essere parte integrante di questo viaggio, che è sia un omaggio alle nostre radici, ma soprattutto un invito a costruire insieme il futuro".

Dichiarazione del Prorettore del Politecnico di Torino Elena Maria Baralis

“Con grande emozione sveliamo il percorso internazionale della fiaccola dei Giochi Mondiali Universitari di Torino, che porterà in giro per il Mondo e per l’Italia la luce della conoscenza e dello sport, insieme ai valori di inclusione, parità di genere e sostenibilità portati avanti dal Politecnico di Torino e da tutti i membri del comitato organizzatore. La fiaccola, disegnata da un team multidisciplinare del Politecnico, mostrerà l’eccellenza di Torino al Mondo intero e noi l’aspetteremo al suo ritorno per inaugurare questa importante manifestazione, che ribadisce il ruolo centrale dello sport come parte fondamentale del percorso di educazione e formazione dell’individuo e della comunità”.

Dichiarazione del Rettore dell’Università del Piemonte Orientale prof. Gian Carlo Avanzi

“In qualità di Rettore dell’Università del Piemonte Orientale, è con grande orgoglio che accogliamo l’avvio del tour piemontese della Fiaccola Olimpica, proprio in occasione della nona Giornata Mondiale dello Sport Universitario. Il passaggio della Fiaccola attraverso i poli universitari del Piemonte, e in particolare le tappe che coinvolgeranno Vercelli, Novara e Alessandria, segna un momento di grande significato per la nostra comunità accademica. Questi luoghi non sono solo centri di sapere, ma veri e propri punti di incontro tra innovazione, ricerca e territorio. La scelta di includere nel percorso il Polo scientifico e umanistico di Vercelli, il Campus Perrone di Novara, Palazzo Borsalino e il Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica ad Alessandria è un’occasione per rafforzare il dialogo tra l’Ateneo, le città e le comunità locali, promuovendo valori di inclusione, sostenibilità e cooperazione. Gli stessi valori che animano da sempre i Giochi Mondiali Universitari. Siamo convinti che il passaggio della Fiaccola sarà fonte di ispirazione per i nostri studenti e per tutti coloro che credono nella forza dello sport come motore di cambiamento e crescita. Rinnoviamo quindi il nostro impegno a sostenere iniziative che valorizzano lo sport e la cultura, e siamo pronti ad accogliere con entusiasmo la Fiaccola Olimpica.”

AL VIA IL TOUR DELLA FIAMMA DEL SAPERE CHE ACCENDE I TORINO 2025 FISU GAMES WINTER

Torino è l’Olimpia del mondo sportivo universitario, l’Universiade infatti venne ideata nel 1959 da Primo Nebiolo, allora Presidente FISU, e la prima edizione si svolse proprio nel capoluogo piemontese. Sulla base dei minimum requirement FISU, è richiesta a ciascun Comitato Organizzatore di organizzare il Flame Relay ovvero il tour della fiamma del sapere delle Universiadi. Il protocollo del World University Games Flame Relay prevede lo svolgimento delle tappe nei campus universitari e luoghi di interesse culturale e turistico.

Da protocollo FISU, il tour della fiamma del sapere prende il via con la Cerimonia di accensione della fiaccola, organizzata dal Centro Universitario Sportivo torinese con la collaborazione del CUSI e della FISU, con svolgimento presso l'Università di Torino, custode della Fiamma del Sapere, e il Politecnico di Torino da cui parte il Flame Relay.

In occasione della nona Giornata Mondiale dello Sport Universitario (voluta da UNESCO e FISU nel 2016) il 20 settembre verrà nuovamente acceso il braciere nel cortile del Rettorato dell’Università degli Studi di Torino prima di intraprendere il viaggio che porterà la fiamma del Sapere lungo un itinerario internazionale per poi tornare a Torino in occasione dei XXXII FISU World University Games Winter (13-23 gennaio 2025).

GLI OBIETTIVI

Il tour è stato sviluppato in linea con gli obiettivi dell’agenda 2030 che il Comitato si è prefisso di raggiungere:

Obiettivo 3: Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e tutte le età. Il percorso prevede una camminata di circa 3 km considerata la distanza ottimale da percorrere quotidianamente per la prevenzione della salute dell’individuo dalle malattie cardiovascolari;

Obiettivo 4: Istruzione di Qualità: nel coinvolgimento di scuole e università, come occasione per favorire il percorso di orientamento attraverso lo sport sui giovani, e nella valorizzazione dei giovani studenti universitari che diventano protagonisti nello sviluppo delle progettualità di Comitato, tra cui proprio la fiaccola “la Guarini”;

Obiettivo 5: Parità di genere: il tour garantirà inclusione sociale e coinvolgimento attivo della cittadinanza sul percorso della fiaccola;

Obiettivo 17: Partnership per gli obiettivi: coinvolgere i territori e gli stakeholder per creare legacy costruendo competenze e nuove capacità.

IL FORMAT

Concepito all’insegna della sostenibilità, il Flame Relay dei FISU World University Games di Torino 2025 si sviluppa in tre fasi: internazionale, nazionale e Piemonte tour. Saranno 20 i tedofori che si alterneranno lungo il percorso di ciascuna tappa del Tour della Fiaccola. Saranno coinvolti tedofori provenienti dal mondo sportivo FederCUSI, atleti CONI e CIP, rappresentanti del mondo della scuola selezionati dal MIM tramite l’Ufficio Scolastico Regionale, rappresentanti del sistema universitario, istituzioni, membri della società civile e cittadini che potranno candidarsi attraverso il sito dell’evento per poter portare “la Guarini” lungo il suo cammino verso i Giochi.

La staffetta della fase internazionale prenderà il via il 23 settembre nell’ambito della Settimana Europea dello Sport #BEACTIVE, toccando l’Europa e in particolare il Parlamento a Bruxelles. La fiaccola giungerà a Rabat in Marocco dove Torino e Rhine Ruhr celebrano il passaggio della fiaccola in occasione dell’Executive Committee FISU nei giorni del 26 e 27 settembre.

La fiaccola rientrerà in Italia con il passaggio da FISU a FederCUSI su Roma dove è in programma un flashmob virtuale con tutti i CUS rappresentati dai 20 tedofori studenti/atleti ed ex provenienti dall’intero territorio in rappresentanza del movimento universitario e alla presenza delle massime cariche sportive italiane. Da Roma il tour toccherà New York il 14 ottobre partecipando insieme al Governo Italiano e alla Regione Piemonte alla parata del Columbus Day. Proseguono le tappe istituzionali del Fiaccola con la data di Losanna in programma il 22 ottobre presso l’Università e l’Headquarter della FISU. Il tour torna in Italia con le tappe di Trento del 29 ottobre, di Milano il 4 novembre e dell’8 e 9 novembre a Caivano e Salerno (organizzatore degli European University Games 2026).

Piemonte land of sport: saranno 8 le tappe del Piemonte Tour che nel mese di Novembre porteranno la fiaccola in regione. Piemonte #cibo #nonsolocibo – i poli universitari e le eccellenze dei distretti territoriali saranno coinvolti e promossi attraverso il passaggio del tour che si muoverà toccando le sedi di Ateneo e sedi distaccate con l’obiettivo di favorire l'interazione e la sinergia con gli stakeholder di territorio, diventando occasione per valorizzare il sistema della ricerca e dei progetti di ricerca e innovazione locali, interregionali e transnazionali:

5 novembre: Biella, famosa per il digital finance e per i filati pregiati, accoglierà la fiamma del sapere presso il Campus di Città Studi - Università degli Studi di Torino;

7 novembre: Vercelli, città con la più alta concentrazione di riso al mondo, ospiterà la fiaccola in una tappa che toccherà il Polo scientifico e il Polo umanistico dell’Università del Piemonte Orientale;

12 novembre: Novara, conosciuta come capitale del Gorgonzola e diventata il centro di maggior produzione del famoso erborinato, accoglierà la fiaccola presso la sede di Medicina dell’Università del Piemonte Orientale;

15 novembre: Alessandria, centro industriale e agricolo del Piemonte, unirà Palazzo Borsalino e il Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale e il Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia del Politecnico di Torino nel percorso della fiaccola;

19 novembre: Asti, città dei vigneti e fiore all’occhiello della tradizione culinaria piemontese con la sua celebre bagna cauda, ospiterà la tappa del tour presso il Polo Universitario “Rita Levi- Montalcini" di Asti, Università degli Studi di Torino

26 novembre: Mondovì, la capitale italiana del volo in mongolfiera, accoglierà la fiaccola presso la sede distaccata del Politecnico di Torino;

28 novembre: Cuneo, città dell’agrifood e della meccatronica, accoglierà “la Guarini” nella sede Mater Amabilis dell’Università degli Studi di Torino;

29 novembre: Pollenzo , celebre per la produzione del Barolo (nel 1997 Pollenzo è stato inserito nella lista del Patrimonio dell'Umanità UNESCO proprio grazie alla presenza di una delle Residenze Sabaude) porterà la fiamma del sapere all’interno della sede dell’Università di Scienze Gastronomiche.

L’organizzazione delle tappe sarà supportata dagli Atenei e dalle amministrazioni comunali. L’Ufficio Scolastico Regionale e le sedi provinciali porteranno i giovani studenti ad assistere al passaggio della Fiamma del Sapere. Tra i tedofori saranno protagonisti delle tappe atleti ed ex atleti selezionati dal mondo sportivo FederCUSI, dal CONI Piemonte e dal CIP Piemonte.

La fiaccola arriverà a dicembre nei Comuni ospitanti i Giochi passando per gli impianti di gara:

10 dicembre: Pinerolo

12 dicembre: Torre Pellice

17 dicembre: Pragelato

20 dicembre: Sestriere

29 dicembre: Bardonecchia

La Fiaccola farà il suo ritorno a Torino il 13 gennaio 2025 in occasione della Cerimonia di Inaugurazione che darà l’inizio dei XXXII FISU World University Games Winter. Il percorso della fiaccola prenderà il via dalla sede storica del CUS Torino di Via Braccini 1 e si snoderà su un percorso cittadino che toccherà i principali parchi della Città, le venues di gara (Pala Tazzoli e Palavela) su un percorso misto costeggiando le piste ciclabili presenti sul territorio.