BEA Chieri: Coach Giulia Diotti entra nello Staff del Settore Giovanile

È tempo di annunciare un’altra novità per lo Staff Tecnico del Settore Giovanile arancio-nero: Coach Giulia Diotti entra a far parte del Progetto BEA Leopardi.

Classe 2000, ha una lunga carriera da giocatrice iniziata con la maglia di Venaria. Dall’Under 15 si sposta a Moncalieri, con cui, negli anni, partecipa a 6 Finali Nazionali Giovanili. Sempre in maglia Libertas esordisce nei campionati senior, vincendo la Serie C e conquistando una storica promozione in Serie A2, dove Diotti scende in campo con le Lunette.

Chiusa l’esperienza moncalierese, prosegue giocando in Serie B con diverse società piemontesi, iniziando a dedicarsi principalmente alle esperienze in panchina.

Come Coach, Diotti esordisce con gli amici di ATP Gassino nel 2019 per poi passare a Lovi Borgaro nel 2021, occupandosi sempre di Settore Giovanile. A Borgaro ha l’occasione di lavorare con coach Corrado, che ritrova ora in arancione per un’annata che si preannuncia stimolante e impegnativa, in cui coach Diotti potrà essere davvero un valore aggiunto per i gruppi che seguirà.