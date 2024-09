Reale Mutua Torino: secondo test in arrivo contro Livorno

Manca ormai meno di un mese all’inizio del campionato di Serie A2 Old Wild West 2024/25. La Reale Mutua Basket Torino continua la sua preparazione per farsi trovare pronta al primo appuntamento ufficiale contro la Tezenis Verona, in programma il 29 settembre al Pala Gianni Asti.

Nelle prime settimane di preparazione, in città e in ritiro a Bielmonte, il gruppo di coach Boniciolli ha lavorato per ritrovare la condizione fisica ottimale e per consolidare la chimica di squadra, chiudendo il mese di agosto con un primo scrimmage con la giovane formazione di Oleggio, utile per riprendere il ritmo gara e per iniziare a mettere in pratica i concetti tattici appresi durante gli allenamenti.

«Il bilancio di questa prima parte di preparazione è sicuramente positivo» afferma l’assistente allenatore Alessandro Iacozza. «In queste quattro settimane abbiamo lavorato in maniera ottimale nelle strutture del Pala Gianni Asti, di Venaria e in ritiro a Bielmonte. Abbiamo riscontrato grande disponibilità e coesione da parte dei ragazzi. Non c’è nessuno che si tiri indietro, anzi sono tutti allineati rispetto alle direttive del coach e dello staff tecnico».

Il mese di settembre si apre con una ricca serie di appuntamenti prestagionali, a partire dalla prossima amichevole in programma domani, sabato 7 settembre, in campo neutro a Santa Margherita Ligure contro la Libertas Livorno.

«Sicuramente il test di domani ci servirà come verifica del lavoro svolto finora, sia dal punto di vista tecnico che fisico, per valutare a che punto siamo nella preparazione», prosegue l’assistant coach Iacozza. «Giochiamo contro una neopromossa che sta vivendo un momento di grande gioia per il campionato vinto e che ha confermato sei giocatori. A questo gruppo che ha raggiunto la promozione sono stati aggiunti giocatori di grande esperienza come Nazzareno Italiano e Ariel Filloy, e due americani di grande talento come Adrian Banks, con tanti anni di A1 alle spalle, e Quinton Hooker, playmaker con grande leadership e propensione difensiva».

Ingresso libero fino a esaurimento posti al palazzetto dello sport di Santa Margherita Ligure per l’amichevole tra Reale Mutua e Libertas Livorno. Palla a due domani, sabato 7 settembre, alle ore 17.30.

PROSSIMI IMPEGNI PRECAMPIONATO

7 settembre, ore 17.30 – vs Libertas Livorno (Santa Margherita Ligure – GE)

11 settembre, ore 17.30 – vs Acqua S. Bernardo Cantù (Pala Gianni Asti, Torino)

14 settembre, ore 18.00 – vs SAM Basket Massagno (Pala Gianni Asti, Torino)

18 settembre, ore 19.00 – vs Vanoli Cremona (2° B24 Trophy – Genova)

21 settembre, ore 20.30 – vs Urania Milano (Carugate – MI)