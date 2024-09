Fitarco: ai Campionati Italiani Targa tanti arcieri piemontesi a podio

Un evento lungo e intenso, reso ancora più complicato dalle condizioni meteo avverse, soprattutto nella giornata conclusiva di gare: grandine, pioggia torrenziale e fulmini non permettono la conclusione dei Tricoli Targa a Camaiore, assegnando così bronzi e ori individuali assoluti ex equo. Ancora una volta tanti gli arcieri piemontesi a podio, sia di classe che assoluti.

TITOLI ASSOLUTI

Elisabetta Mijno (Arcieri delle Alpi) conquista il bronzo ex equo nel ricurvo femminile. Nel compound femminile titolo italiano (sempre ex equo) per Giulia Di Nardo (Arcieri delle Alpi).

Si sono invece disputate regolarmente, seppur già sotto la pioggia battente, le sfide finali sia a squadre che mixedteam, assegnando sul campo le medaglie e i titoli 2024.

Gli Arcieri Iuvenilia (Morello, Paoli, Tonelli) conquistano il titolo olimpico maschile, battendo in finale gli Arcieri di Montalcino. Al femminile, la finale è un derby tra gli Arcieri Iuvenilia (Andreoli, Degani, Rolando) e gli Arcieri delle Alpi (Mijno, Marotta, Ceriana) vinta proprio dalla squadra di Rivoli, ma solamente alle frecce di spareggio (28-24 per gli Arcieri delle Alpi).

Argento per gli Arcieri Iuvenilia (Andreoli, Paoli) anche nel mixedteam olimpico.

Nel giovanile, argento mixedteam ricurvo per gli Arcieri delle Alpi (Ceriana, Dezani).

Nel compound maschile, conquistano il bronzo gli Arcieri Iuvenilia (Bruno, Aloisi, Corgiat Loia); al femminile, argento per gli Arcieri delle Alpi (Botto, Di Nardo, Franchini). Nel mixedteam, argento per gli Arcieri Iuvenilia (Bruno, Aloisi).

Doppietta nell’arco nudo per gli Arcieri delle Alpi: al maschile titolo per Di Nardo, Maestri, Seimandi che battono gli Arcieri Tigullio; mentre al femminile, Medico, Pavan, Rampa battono gli Arcieri Altopiano Pinè.

TITOLI DI CLASSE

Anna Botto (Arcieri delle Alpi) conquista l’argento nel ricurvo master femminile (573 punti); nei ragazzi maschili, titolo italiano per Gabriele Protto (Arcieri Clarascum) con 676 punti e terzo posto per Pietro Abelli (Arcieri Iuvenilia) con 673 punti.

Marco Bruno (Fiamme Azzurre/Arcieri Iuvenilia) conquista il titolo di classe compound senior maschile con 700 punti. Tra gli junior maschili, terza posizione per Marco Tosco (Arcieri Alpignano) con 691 punti; al femminile, titolo per Giulia Di Nardo (Arcieri delle Alpi) con 693 punti.

Nell’arco nudo senior maschile bronzo per Giuseppe Seimandi (Fiamme Azzurre/Arcieri delle Alpi) con 625 punti. Titolo italiano per Elisa medico (Arcieri delle Alpi) tra le master femminili, con 586 punti.

Doppietta per gli Arcieri Iuvenilia: Paoli, Morello, Tonelli, al maschile, e Andreoli, Degani, Rolando, al femminile, siglano il titolo italiano di classe a squadre olimpico senior; terzo posto per gli Arcieri delle Alpi (Mijno, Marotta, Lamprati). Titolo italiano master maschile per gli Arcieri delle Alpi (Botto, Rovera, Marengo). Argento per gli Arcieri Oscar Oleggio Bellinzago (Silvestri, Salsa, Bonafe) tra le junior femminili.

Nel compound senior maschile, secondo posto per gli Arcieri Iuvenilia (Bruno, Morello, Depaoli). Bronzo per gli Arcieri delle Alpi (Botto, Giudice, Di Michele) nelle master femminili.

Argento per gli Arcieri Iuvenilia (Corgiat Loia, Aloisi, Alfieri) negli junior maschili.

Titolo italiano arco nudo senior maschile per gli Arcieri delle Alpi (Seimandi, Maestri, Morra).

Primo posto, nelle master femminili, sempre per gli Arcieri delle Alpi (Medico, Pavan, Barella).

Risultati completi a questo link.