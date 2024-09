Sci di Fondo - Summer Cross Country: Giacomo Barale vince la Sprint U18 di Forni Avoltri

A Forni Avoltri, nell'evento organizzato dall’Asd Monte Coglians in collaborazione con lo Sci CAI Trieste, valido come prima tappa della Coppa Italia Giovani Rode , la prima gara dell’ Alpe Adria Summer Nordic Festival è stata aperta dalla sprint a skating. Tanti sono stati i giovani a darsi battaglia alla Carnia Arena di Piani di Luzza.

Al maschile una battaglia fino all’ultimo metro. È il cuneese Giacomo Barale ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio seguito da un secondo posto di Daniel Pedranzini e un terzo posto di Luca Pietroboni, mentre Alan Antognoli si ferma ai piedi del podio. Leonardo Brondello (Valle Stura) chiude al 29° posto.

Nella categoria U18 femminile ad aggiudicarsi la vittoria è Vanessa Cagnati, seguita da Maria Ivernizzi e Lotta Haselrieder a completare il podio. Quarta posizione per Marta Bellotti mentre al 5° posto chiude Stella Giacomelli. La cuneese dello sci club Valle Maira Chiara Olivero termina la sua prestazione al 26° posto.

Nella categoria U20 femminile, dopo aver dominato le qualifiche, Marit Folie conferma l’ottima condizione anche nella fase a batterie, gestendo al meglio la finale e tagliando per prima il traguardo. Alle sue spalle Anna Maria Ghiddi si deve accontentare per pochissimo di un secondo posto mentre Romina Bachmann chiude al terzo posto seguita da Giada Fachin al quarto posto. Martina Bonacorsi chiude la top 5 odierna. La piemontese delle Fiamme Gialle Beatrice Laurent chiude al 7° posto.

Al maschile, se la vittoria era stata inizialmente assegnata a Marco Pinzani, primo al traguardo, una decisione della giuria ha poi cambiato le sorti della classifica. Pinzani è infatti stato squalificato per aver, per errore, utilizzato in gara degli skiroll diversi da quelli messi a disposizione dall'organizzazione. Il primo posto è stato quindi assegnato a Federico Pozzi, seguito da Tommaso Cuc, con Andrea Goss che si è preso il terzo posto. Il cuneese Edoardo Forneris chiude al 6° posto, mentre Alessio Romano, sfortunato per la rottura di un bastoncino, ha chiuso al 10° posto. 21ª piazza per Gabriele Norbiato.

Nella categoria senior femminile, è stata una battaglia fino all’ultimo metro per Caterina Ganz che è andata a prendersi la vittoria nella prova femminile precedendo Federica Cassol che era stata la più veloce nelle qualificazioni, al secondo posto, e Iris De Martin Pinter al terzo posto. Maria Gismondi si ferma ai piedi del podio in quarta posizione. Mentre nella categoria U23 è Iris De Martin Pinter ad aggiudicarsi la vittoria. Ai quarti di finale si ferma la cuneese Elisa Gallo che chiude al 13° posto.

Ottima prova di Giacomo Gabrielli che si è imposto nella gara maschile, dopo aver realizzato anche il miglior tempo nelle qualificazioni. Aksel Artusi e Michael Hellweger completano il podio rispettivamente al secondo e al terzo posto rivoluzionando la classifica delle qualificazioni. Si è fermato ai piedi del podio, invece, Alessandro Chiocchetti chiude al quarto posto. Aksel Artusi si aggiudica la vittoria nella categoria U23. Martino Carollo si prende la 5ª posizione mentre Lorenzo Romano chiude all'8° posto.