La Bertram Derthona chiude al terzo posto il torneo di Trapani

La Bertram Derthona batte i giapponesi dei Ryukyu Golden Kings per chiudere al terzo posto il Preseason Tournament di Trapani. Costretta alla finale di consolazione dopo essersi arresa soltanto al supplementare nella semifinale di ieri contro il Partizan Belgrado (94-96), la squadra bianconera ha portato a casa per 80-71 il match del PalaShark contro la formazione asiatica, battuta il giorno prima dai padroni di casa della Trapani Shark (69-78).

Sempre senza Vital, ancora fuori per il problema alla spalla, la squadra di Walter De Raffaele ha gestito gioco e punteggio con solidità dopo essere stata lanciata all’inizio dalle mani subito calde di Strautins, top scorer della sfida con i suoi 18 punti. Dall’altra parte la squadra della città di Okinawa è rimasta attaccata soprattutto alla sua possente coppia di lunghi formata da Cooley e Kirk, entrambi visti in passato anche nel campionato italiano, ma le rotazioni della Bertram hanno mantenuto costante la qualità del gioco, che ha raggiunto la punta massima sul tabellone elettronico con il 56-44 del 27’ costruito sulla scia dell’ottimo inizio ripresa di Gorham. Dopo lo 0-6 subito per mano dei giapponesi in apertura di ultimo quarto la Bertram ha rimesso le cose a posto con Kuhse che ha chiuso definitivamente la contesa con un assist illuminante per la tripla di Strautins del 77-67 con meno di un minuto e mezzo sul cronometro.

La Bertram tornerà in campo nel prossimo weekend con il “Trofeo Carlo Lovari” di Lucca, dove sabato alle 21 al PalaTagliate affronterà in semifinale l’Estra Pistoia nel torneo che vedrà la presenza anche di Umana Reyer Venezia e Napoli Basket.

DICHIARAZIONI

«È stata una due giorni per noi molto proficua, con due partite diametralmente opposte per i contenuti che proponevano, viste l’enorme fisicità del Partizan e la taglia più piccola dei giapponesi», l’analisi di coach Walter De Raffaele. «Oggi francamente l’obiettivo era anche quello di non rischiare infortuni, quella di ieri era stata una partita molto dispendiosa dal punto di vista energetico e l’obiettivo era avere una rotazione ampia con i giocatori che erano stati impiegati meno il giorno prima e abbiamo risposto con una buona partita. Adesso – continua l’allenatore bianconero - avremo due buoni tornei a Lucca e Lecco e l’ultima settimana sarà di avvicinamento al campionato, cercando di recuperare Vital perché è un giocatore che deve chiaramente inserirsi. Prenderemo altri spunti da questi tornei ben sapendo che il precampionato sono semplicemente partite in cui si cerca di fare soltanto dei passettini, dei miglioramenti e, in particolare nel nostro caso, chi non è stato prima con me le esigenze e le conoscenze reciproche».

Bertram Derthona 80

Ryukyu Golden Kings 71

Parziali (21-15, 40-33, 61-50)

Bertram: Zerini 2, Kuhse 13, Gorham 16, Candi 2, Denegri 7, Strautins 18, Baldasso 2, Kamagate 9, Biligha 2, Severini, Josovic ne, Weems 9. All. De Raffaele.

Ryukyu: Ito, Law ne, Uematsu 1, Arakawa 3, Aluma 8, Kishimoto 11, Matsuwaki 8, Waki 5, Onodera 5, Cooley 16, Kirk 14. All. Oketar.

Arbitri: Man. Attard, Galasso, Patti.