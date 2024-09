S.G. Concordia: 3^ edizione del Trofeo Francesco Tontini

Primo impegno autunnale della S.G. Concordia, per testare il programma di gara, in vista della ripresa dei Campionati Federali.

Nel borgo toscano, in provincia di Lucca, sono scese in pedana una cinquantina di squadre da tutta Italia, suddivise in diverse categorie del Livello Gold della FGI.

Cinque le ginnaste chivassesi in trasferta nella cittadina toscana, tutte impegnate negli imminenti Campionati del Settore Gold.