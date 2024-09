Eurogymnica, bene a Lucca e Bollate

Una settimana dopo l'inaugurazione del centro tecnico per la squadra nazionale Junior a Settimo, sono arrivati un paio di test internazionali di ottimo livello per Eurogymnica, impegnata a metà settimana in terra Toscana e nel weekend in Lombardia

09 . 09 . 2024 11:38 2 min