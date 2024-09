Parte oggi il settembre di tennis gratuito al Cus Torino

Quanto sta ottenendo il tennis italiano è anche frutto di questo cambiamento epocale che ha condotto ad un approccio differente anche degli allievi nelle scuole di base, le vecchie SAT, ovviamente guidati da tecnici sempre più preparati e “illuminati”. Oltre all’impianto di Corso Sicilia spiccano in casa Cus quello polifunzionale di Via Panetti e quello di Grugliasco. Negli ultimi anni il binomio istruzione universitaria e tennis ha permesso alle squadre di punta del Cus e ai loro elementi, anche giunti da fuori regione per l’opportunità loro data di eccellere in entrambi gli ambiti, di scalare gli step delle diverse categorie assestando l’ingresso in serie B1 della compagine maschile e quello in C della femminile.

Ciò grazie ad un progetto guidato dal Prof. Enrico Macii, affiancato dal fratello Alberto, anche lui professore del Politecnico, tecnicamente dal Tecnico Nazionale FITP Santoleri e pienamente condiviso dalla dirigenza con il presidente Riccardo d’Elicio in testa, e generosamente supportato dagli sponsor Iren e Fondazione Links. Ora l’impegno si moltiplica, finalizzato alla creazione di una scuola tennis di base in grado di produrre giocatori in casa e soprattutto condurli in un percorso formativo virtuoso con appunto al centro gli studi e lo sport.

Nelle fila del Cus Torino è così entrato il maestro nazionale Francesco Fiumanò, tecnico di lunga esperienza in alcuni dei club più importanti di Torino e prima cintura vedi Le Pleiadi di Moncalieri a cavallo del periodo d’oro del centro quando nello stesso si allenavano i più forti giocatori azzurri, il Dega di Vinovo e oggi l’US Tennis Beinasco.

Sarà una sorta di supervisore del progetto accanto al già citato Santoleri, a Massimo Anzola e ad Andrea Saggion, impegnato nello sviluppo della sezione del tennis in carrozzina che tante soddisfazioni ha dato al Cus Torino nelle più recenti stagioni, su tutte il titolo italiano a squadre datato 2023: «Un grande potenziale quello del Cus Torino – ha sottolineato Fiumanò – sotto ogni punto di vista, strutturale e del materiale umano a disposizione. L’obiettivo è far avvicinare al tennis il maggior numero di giovani possibile dando un servizio di qualità sia per quanto concerne la formazione, scolastica e personale, che tecnica sul campo. In tale ottica deve leggersi la promozione del mese di settembre che partirà il giorno 9 e riservata ai ragazzi nati tra il 2010 e il 2019. Quasi un mese di corsi gratuiti, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, presso l’impianto sportivo di Corso Sicilia 50».

In questo periodo storico così importante per il tennis italiano il Cus Torino vuole essere ancora una volta in prima linea mettendo a disposizione dei più giovani questa ghiotta opportunità, per crescere insieme e inseguire un sogno in racchetta.

Informazioni presso segreteriasicilia@custorino.it o telefonando allo 011.661.54.88. Sito CUS Torino