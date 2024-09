10° Waterfestival sul lago di Viverone, un weekend di sfide

Da sempre l’evento porta sullo specchio d’acqua biellese il meglio della motonautica giovanile e anche quest’anno a sfidarsi saranno i talenti del domani provenienti da tutta Italia che correranno per le tappe del Campionato Italiano di Formula Junior Élite e GT30.

La Formula Junior Élite rappresenta la prima tappa nel percorso di formazione dei giovanissimi driver: otto piloti si daranno quindi battaglia sulle imbarcazioni monocarena messe a disposizione dalla Federazione Italiana Motonautica: i fratelli Vincenzo e Francesco Galofaro, che occupando rispettivamente il 1° e il 3° posto in classifica generale daranno vita a una sfida tutta in famiglia per portare il titolo proprio in casa Rainbow Team. Con loro gareggeranno driver provenienti da Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Sicilia.

Degna di nota sarà anche la seconda tappa del Campionato Italiano di GT30: pure in questo caso la partecipazione alla massima categoria giovanile - che “ospita” quelli che saranno i campioni del futuro – ha raccolto consenso a tutto tondo garantendo la partecipazione di piloti da tutto lo Stivale e non solo.

A livello nazionale il Rainbow team rappresenta un’eccellenza avendo conquistato gli ultimi tre titoli consecutivi. A difendere i colori della scuderia piemontese a Viverone saranno Ettore Bo e Stefano Genova: con loro a contendersi driver che arrivano dalle scuderie motonautiche di Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Campania, Sicilia e – essendo un’International Race che permette la partecipazione anche a piloti stranieri – provenienti anche dalla Slovacchia.

Fiore all’occhiello dell’edizione 2024 del Waterfestival sarà sicuramente la tappa finale con format a due gare del Mondiale di Formula 4: a Viverone - circuito che si conferma di grande apprezzamento e grande attrattiva per le migliori scuderie d’Europa - verrà infatti proclamato il campione del Mondo. Per la vittoria finale si preannuncia una sfida a tre fra il norvegese Andre Solvang, lo svedese Hilmer Wiberg e il francese Jean Baptiste Thomas, che daranno vita a una sfida dal sapore internazionale. A difendere i colori piemontesi ci penserà il monferrino Oleg Bocca che proverà a cercare riscatto grazie anche alla nuova imbarcazione.