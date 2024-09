Sci di Fondo - Summer Cross Country: Beatrice Laurent conquista l'individuale U20

Seconda giornata di gare dell’ Alpe Adria Summer Nordic Festival per le categorie giovanili organizzata dall’Asd Monte Coglians in collaborazione con lo Sci CAI Trieste a chiudere il primo weekend della Coppa Italia Giovani targata Rode in quel di Piani di Luzza alla Carnia Arena.

Anche loro impegnati su un circuito di 10km, tra gli Junior U20 a prendersi la vittoria nella gara femminile è la piemontese Beatrice Laurent che si aggiudica la gara con un vantaggio di 27.2 secondi su Marit Folie e Romina Bachmann a 1 minuto e 10 secondi di distacco. Anna Morandini si aggiudica il quarto posto con un distacco di 1 minuto e 34 secondi. Al maschile è Marco Pinzani, che si è rifatto dopo la squalifica nella giornata di Sabato. A completare il podio è Davide Negroni a 6.6 secondi e Federico Pozzi a 13.8. Quarta posizione a 23.3 secondi per Niccolò Giovanni Bianchi. In top 5 il valdostano Tommaso Cuc seguito dal cuneese Edoardo Forneris che ha dunque chiuso al 6° posto a 52.7 secondi dal vincitore. 9ª piazza per Alessio Romano. Più distaccato Gabriele Norbito che ha chiuso al 22° posto.

Tra gli U18 in campo femminile il gradino più alto del podio è per Vanessa Cagnati su una distanza di 5km che va a prendersi la seconda vittoria del weekend con un vantaggio di 19.4 secondi su Stella Giacomelli e 30.5 secondi su Silvia Santus. Chiude invece al quarto posto Marta Bellotti a 31.4 secondi seguita da Caterina Milani. La piemontede Chiara Olivero chiude la sua fatica al 29° posto.

Al maschile un sorprendente Daniel Pedranzini va a prendersi il gradino più alto del podio nell'individuale in tecnica classica su un percorso di 10 km con un vantaggio di 21.3 secondi su Luca Pietroboni. A completare il podio è il cuneese Giacomo Barale a 26.6 secondi che chiude un weekend più che positivo. 32° posto per Leonardo Brondello.

Tra i senior maschile un sorprendente Elia Barp, che nonostante la rottura di un bastone al primo giro si aggiudica la vittoria seguito da Davide Graz a solo 1.5 secondi e Dietmar Noeckler a completare il podio con un distacco di 6.2 secondi. A fermarsi ai piedi del podio per qualche centesimo è Paolo Ventura a 6.5 secondi e Francesco De Fabiani in quinta posizione con 11.4 secondi di distacco. Un convincente Davide Ghio chiude al 6° posto: il cuneese classe 2004 è a soli 17.4 secondi dal vincitore. Positiva anche la prestazione di Martino Carollo che chiude all'8° posto. 17ª piazza per Lorenzo Romano.

In campo femminile, anche loro impegnate in un circuito di 10 Km, è stata una sorprendente Iris De Martin Pinter a imporsi salendo sul gradino più alto del podio con 7.6 secondi di vantaggio su Anna Comarella e Nadine Laurent a 30.4 secondi. Mentre si ferma ai piedi del podio per pochi secondi Nicole Monsorno a 33.3 secondi. Elisa Gallo chiude la sua prestazione al 12° posto.