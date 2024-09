L'Iren Avigliana Rebels (10-9, 3-13, 0-4, 9-5, 4-3) ha vinto una serie intensa ed equilibrata contro l'Iscopy Junior Alpina, resa incerta fino all'ultimo inning. I piemontesi hanno sfruttato al meglio le ultime tre partite in casa prima vincendo gara quattro (9-5) per pareggiare la serie dopo essere andati sotto in gara tre, poi vincendo la decisiva gara cinque (4-3) all'ultimo respiro grazie a tre punti arrivati con due eliminati nel nono inning con i singoli a basi piene di Paolo Michelotti e quello del walk-off di Yoel Roque. L'Avigliana Rebels, società fondata dieci anni fa, celebra nel più spettacolare dei modi, e sul proprio campo, la prima promozione in Serie A della sua storia.