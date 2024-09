Agil Igor Volley - B2/U18: cinque nuove igorine

Fabiola Bibolotti

Centrale classe 2007, di Milano, Fabiola si avvicina al volley per occupare energie e tempo libero, poi nasce la passione. Inizia in Under 12 al V7 e ci rimane fino alla conclusione del suo anno U16 per poi passare a Busnago grazie alla collaborazione stretta tra le due società. In questi due anni di U16 Fabiola con la squadra vince un titolo regionale lombardo e un secondo posto; con Visette è settimo posto alle finali nazionale, con Busnago sesto. Nella passata stagione Fabiola indossa la maglia della Accademy Piacenza dove disputa la B1 e la U18.

Giulia Colombo

Schiacciatore classe 2007, di Cabiate in provincia di Como, Giulia arriva da Orago dove con le compagne vince il titolo provinciale. La sua storia con il volley inizia quando ha 8 anni a Cabiate dove rimane fino a due stagioni fa: nel 2022/2023 con questa maglia vince il titolo provinciale U18 e il premio di mvp.

Sara Dodi

Schiacciatore classe 2007, di Parma, Sara inizia a giocare a “casa” alla Polisportiva Coop Parma, poi gioca per una stagione alla Energy Parma per accasarsi poi, per tre anni consecutivi fino alla passata stagione, al Volley Academy Piacenza. Qui nel 2021/2022 conte compagne chiude al quarto posto le finali nazionali U16, fa il bis l’anno dopo con la U18 e contemporaneamente vince il titolo regionale U16. Con la rappresentativa regionale chiude terza in Italia nell’estate 2022. Sara vive fuori casa ormai da un po’ e questo le ha fatto capire il legame che ha instaurato con palla e rete.

Giada Ianuale

Della provincia di Avellino, Giada è un palleggiatore classe 2007. Inizia a giocare vicino a casa, a San Giorgio del Sannio, quando ha 6 anni (per via del padre “vive” in palestra da subito) per poi spostarsi ad Arzano dove vince con le compagne il titolo provinciale e regionale U18. Giada viene anche convocata dal Club Italia del Sud partecipando al Global Challenge a Pula.

Eleonora Mihali

Schiacciatore classe 2009, la più giovane del gruppo. Eleonora è di Parma e inizia a giocare da piccola, a 6 anni, al Sala Baganza Volley, poi a 11 anni si trasferisce all’Energy Volley Parma e durante il secondo anno partecipa con la selezione territoriale a un torneo svolto a Piacenza dove vince il premio mvp e l’anno successivo si accasa alla Vap, Volley Academy Piacenza, fino alla stagione passata.