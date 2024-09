Inaugurata a Cuneo la 36ª panchina rossa realizzata da Cuneoginnastica e Cuneo Volley

Diverse le famiglie e i sostenitori accorsi in p.zza della Costituzione a sostegno dell’iniziativa al fianco di atlete e atleti delle due associazioni sportive.

Quali relatori si sono susseguiti l’assessora Cristina Clerico, Claudio Adinolfi presidente della Cuneoginnastica e Davide Bima direttore generale del Cuneo Volley, ribadendo l’importanza dell’impegno e delle azioni quotidiane.

«Da cinquant’anni cresciamo e formiamo atlete affinché sappiano gestire e mettere a frutto il proprio talento artistico e ritmico. Il nostro compito è anche quello di prepararle ad affrontare le difficoltà quotidiane, ma a volte ci sono lotte che da sole, da soli, non si possono affrontare. Questa panchina rinnovata, vuol essere un simbolo, un segno che sussurri a chi la vede che la lotta alla violenza ha tanti supporter, e che non si è sole ad affrontare la battaglia. Ringrazio Davide e tutto il Cuneo Volley per aver accettato il nostro invito a partecipare a questa iniziativa dell’Ufficio Parità e Antidiscriminazioni di Cuneo». - Claudio Adinolfi presidente della Cuneoginnastica.

«Abbiamo accolto senza indugio l’invito di Claudio e della Cuneoginnastica nel dare un segno tangibile del nostro impegno, come singoli e come Cuneo Volley, alla lotta contro la violenza sulle donne e vorremmo ampliarla ad una lotta contro ogni forma di violenza. Adottare una panchina e riconsegnarla alla Città con un nuovo messaggio e un nuovo scopo ci è sembrata da subito un’ottima iniziativa ed è per questo che non abbiamo esitato a scendere in campo e fare squadra per Cuneo e la cittadinanza.» - Davide Bima direttore generale del Cuneo Volley.

«La panchina rossa che inauguriamo oggi è un segno importante di partecipazione attiva del mondo dello sport alle politiche di parità ed è bellissimo che a farlo siano due realtà storiche del nostro territorio che rappresentano due sport molto praticati, la ginnastica artistica e ritmica e la pallavolo. Quindi un grazie alle due società che entrano in un campo per noi fondamentale come Città, come comunità, ma ancor prima come società civile» - Cristina Clerico assessora Parità e Antidiscriminazioni del Comune di Cuneo.