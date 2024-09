Al Country Club Cuneo buoni risultati con i giovani; ora il Macroarea U14 Femminile

Dal campo sono arrivati nei Campionati Italiani di categoria under 13 e under 14, che hanno visto cogliere ottimi risultati Eleonora Tranchero, 2.6, e Demetra Mazzarella (3.1). Tra le under 14 Eleonora, portacolori del Country e allenata dal maestro Andrea Baccanelli, ha centrato la semifinale in singolare da quinta testa di serie. Per lei vittoria in primo turno contro Stefania Nicoletto Consiglio, bissata in quello successivo dall’affermazione contro Bianca Francesconi, entrambe in due set. Più combattuta quella ottenuta negli ottavi contro Noelle Zema, arrivata in rimonta e al terzo set. Nei quarti altra affermazione netta contro Clarissa Santi, prima dello stop nel penultimo step del tabellone arrivato per mano di Anna Nerelli, numero 1 del seeding.

Bella prova al Tennis Sanremo, nei Campionati under 13, anche per Demetra Mazzarella, già promossa tra le 2.8. Per lei due successi in main draw, contro rispettivamente Ginevra Giannecchini e Isabella Moreno. Demetra ha giocato anche un buon match contro la 2.7 Elisa Pieri, numero 4 del draw, cedendo con un doppio 6-3 ma lottando fino al termine. Ad accompagnarla in terra ligure, la maestra ed ex professionista Nicole Clerico.

Da segnalare anche la meritata presenza nei tricolori under 14 di Talete Bertola: “Una dimostrazione – ha detto Moreno Baccanelli, direttore tecnico del Country, del valore della nostra scuola che esprime giocatrici e giocatori in grado di distinguersi e progredire nelle diverse categorie. Una bella conferma per le ragazze del Country che sono il fulcro del movimento giovanile, dopo l’importante esperienza nel nostro internazionale J30 under 18 andato in scena ad agosto. Talete Bertola ha meritato di essere della partita al Ct Faenza, accompagnato da Stefano Durando, e anche per lui note positive».

Nel fine settimana che andremo a vivere tra qualche giorno, le nostre due ragazze, completa il quadro Ginevra Bertone, saranno in campo al Park Genova per le fasi finali di macroarea del campionato under 14 a squadre. Semifinale contro il Break Point di Savona. Dall’altra parte del draw sarà sfida tra il TC Pietra Ligure e il Bitetennis Bergamo.

La formazione vincitrice accederà alla Final Eight nazionale che si giocherà nel week-end ancora successivo a Firenze.