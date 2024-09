La ValleBelbo Sport riparte con tanto entusiasmo: presentata all’Orangym la stagione 2024-2025 ricca di novità

La ValleBelbo Sport, centro CONI per l’orientamento e l’avviamento allo sport, mira a diffondere la cultura dello sport e del benessere a tutta la popolazione della Valle Belbo, con particolare attenzione ai bambini e ai ragazzi, attraverso la promozione di attività sportive inclusive, accessibili e di qualità. Proprio a supporto di queste finalità è stato presentato il nuovo progetto educativo-sportivo che sposa gli obiettivi dell’Agenda 2023 dell’ONU. In particolare, si impegna a contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) indicati dalle Nazioni Unite concentrandosi su Salute e Benessere, Istruzione di Qualità, Parità di Genere, Riduzione delle Diseguaglianze e Azione per il Clima. Tra le attività promosse, ci sono i corsi sportivi per bambini e ragazzi (nuoto, camp sportivi estivi, MMA, tennis e padel), le attività sportive per adulti (corsi di nuoto, fitness, acquagym e futsal), gli eventi sportivi (tornei padel, gare di nuoto, manifestazioni e iniziative per promuovere lo sport e la vita attiva) e una serie di progetti educativi ossia delle attività formative per le scuole e le associazioni sportive sui temi dell'educazione motoria, dell'alimentazione sana e del benessere.

La sezione nuoto della ValleBelbo Sport, che vanta oltre 100 tesserati nel settore agonistico e più di 900 nella scuola nuoto, ha presentato anche il rinnovato staff tecnico che seguirà i vari gruppi nel corso della stagione. Pino Palumbo, Direttore Sportivo della ValleBelbo Sport, allenerà il gruppo dei cosiddetti “Categoria”, con il supporto di Adele Corapi che si occuperà della preparazione atletica e seguirà direttamente i gruppi Esordienti e Master. Il settore Propaganda sarà affidato a Federica Ferraris e Anita Palumbo.

Il primo test della stagione è in programma tra un mese in attesa dei calendari definitivi.