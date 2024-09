Il Team Dimensione Nuoto riparte dal collegiale di Marina di Massa

Lo scorso weekend, dal 5 al 7 settembre, atleti ed atlete provenienti dalle realtà territoriali che convergono nel TDN (Asti Nuoto, Libertas Nuoto Caluso, Pralino Sport, Sociale Sport, ValleBelbo Sport) si sono ritrovati nelle riviera toscana per riprendere gli allenamenti e ripartire con grandi stimoli e determinazione in vista dei primi impegni agonistici.

Tanto allenamento, ma altrettanto divertimento in un raduno che è servito a ricaricare al massimo le batterie e per iniziare con il piede giusto. Un collegiale che ha permesso ad atleti e tecnici di incontrarsi dopo un breve periodo di riposo, consolidare i legami tra compagni di squadra, ridere e divertirsi anche durante le sedute di allenamento in piscina, in mare a secco sulla spiaggia.

Ora i vari gruppi di lavoro hanno ripreso a pieno regime presso le rispettive sedi in vista delle prime gare invernali. Il Team Dimensione Nuoto ha già fissato il primo banco di prova agonistico: il Test Event Interclub si disputerà il 13 ottobre.