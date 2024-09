Reale Mutua Basket Torino: i biglietti per la prima di campionato

Si avvicina sempre di più l’inizio del campionato di Serie A2 Old Wild West 2024/25. La Reale Mutua Basket Torino di coach Matteo Boniciolli sta continuando la sua preparazione in vista dell’ esordio ufficiale con la Tezenis Verona , in programma domenica 29 settembre alle ore 18.00 al Pala Gianni Asti (Parco Ruffini, Torino).

I biglietti per assistere alla partita Torino-Verona, valida per la prima giornata di campionato, saranno disponibili a partire da sabato 14 settembre. La vendita dei biglietti sarà inaugurata con l’allestimento di un punto ticketing presso il Decathlon Grugliasco proprio nella mattinata di sabato 14 settembre, con la presenza in store della mascotte gialloblù Thor.

I biglietti saranno acquistabili online su Vivaticket oppure presso le seguenti biglietterie:

- Decathlon Grugliasco, sabato 14 settembre dalle ore 10.00 alle 12.00

- Sede di Basket Torino in Via Cervino 50, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00

- Agenzie Reale Mutua Castello e Santa Rita nei rispettivi giorni e orari di apertura delle sedi

- Pala Gianni Asti domenica 29 settembre (giorno della partita) dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 fino a inizio partita

TARIFFE

Curve Blu e Gialle: Intero 15 €; Promo* 12 €; Under14 7,50 €

Distinti Blu: Intero 15 €; Under14 9 €

Tribuna Gialla: Intero 25€; Promo* 20 €; Under14 12,50 €

Parterre: Intero 35 €; Promo* 28 €; Under14 17,50 €

*Promo: Under 25; Over 65; Sponsor

Continua anche la campagna abbonamenti “Gialloblu: A New Era”. È questo lo slogan scelto per la stagione 2024/25. Nel mondo gialloblù si apre una nuova era, con tanti nuovi protagonisti – appena arrivati sotto la Mole, oppure già cresciuti al Pala Gianni Asti e pronti ad assumere un ruolo di rilievo – per difendere i colori della città di Torino. Sarà nuovo anche il condottiero che guiderà la formazione targata Reale Mutua: coach Matteo Boniciolli, tecnico e motivatore con una carriera illustre nel panorama cestistico italiano e non solo. Si avvicina la stagione 2024/25. Nuovi eroi. Stessa fede. Ecco la “new era” gialloblù.

Gli abbonamenti sono acquistabili online su Vivaticket oppure in tutti i punti vendita Vivaticket e presso la sede di Basket Torino in Via Cervino 50 dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 19.00.

Agli abbonati della stagione 2023/24 è dedicata la possibilità di rinnovare l'abbonamento ad un prezzo riservato, con l'opportunità di confermare il posto a sedere dell'ultima stagione, entro il 20 settembre. Per esercitare la prelazione su Vivaticket, bisogna cliccare sul tasto "PRELAZIONE" che si trova vicino alla

dicitura “ACQUISTA”, e successivamente inserire il codice TLITE che si trova sul retro della tessera

dell’abbonamento 2023/24.

I PREZZI – NUOVO ABBONAMENTO

Curve Blu e Gialle: Intero 240 €; Promo* 192 €; Under14 120 €

Distinti Blu: Intero 240 €; Promo* 232 €; Under14 144 €

Tribuna Gialla: Intero 400 €; Promo* 320 €; Under14 200 €

Parterre: Intero 560 €; Promo* 448 €; Under14 280 €

*Promo: Under 25; Over 65; Sponsor

I PREZZI – RINNOVO ABBONAMENTO

Curve Blu e Gialle: Intero 225 €; Promo* 180 €; Under14 112,50 €

Distinti Blu: Intero 225 €; Promo* 217,50 €; Under14 135 €

Tribuna Gialla: Intero 375 €; Promo* 300 €; Under14 187,50 €

Parterre: Intero 525 €; Promo* 420 €; Under14 262,60 €

*Promo: Under 25; Over 65; Sponsor