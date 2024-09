Tamburello a Muro: arriva il Campionato Giovanile “Colline del Monferrato”

Sabato 14 e domenica 15 settembre saranno dunque giornate intense da trascorrere ai bordi dei campi di gioco per ammirare le giovani promesse riunite sulle colline monferrine per una due-giorni di agonismo ma anche di spettacolo per la gioia di tutti gli amanti e i curiosi della disciplina che dalle piazze dei paesi attrae sempre più l’occhio attento dei turisti italiani e stranieri. Sono cinque gli sferisteri interessati dalle partite: Calliano Monferrato, Moncalvo, Montechiaro d’Asti, Montemagno Monferrato e Portacomaro e le formazioni sono inserite in sei categorie: Pulcini, Esordienti Femminile e Maschile, Giovanissimi Femminile e Maschile, Juniores Maschile.

Complessivamente, nelle due giornate, verranno disputate 70 partite a tempo limitato con fischio d’inizio sabato alle 9.30 (ultimo incontro alle 18.10) e domenica sempre dalle 9.30 con l’ultimo match previsto per le ore 15. Successivamente, alle ore 16, sullo Sferisterio di Calliano Monferrato, si terrà il meeting di tutti i giocatori coinvolti con le premiazioni di tutte le formazioni.