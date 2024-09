Granfondo Bra-Bra Fenix: la “Reverse Edition” e una nuova data le grandi novità per il 2025

La Granfondo Bra-Bra Fenix torna nel 2025 con un’impronta innovativa e rivoluzionaria. La prossima edizione, denominata “ Reverse Edition ”, vedrà per la prima volta nella storia della manifestazione un’inversione del senso di marcia dei percorsi , offrendo ai partecipanti un’esperienza inedita e coinvolgente.

La partenza avverrà come di consueto dal borgo reale di Pollenzo: i partecipanti attraverseranno inizialmente il territorio del Roero per poi spingersi fino a quello del Monferrato, entrando nella provincia di Asti. Successivamente, i ciclisti ritorneranno nella provincia di Cuneo per raggiungere le iconiche Langhe, dove avverrà la deviazione tra il percorso Mediofondo e quello Granfondo. Un percorso alla scoperta di nuovi borghi e tracciati inediti mai proposti prima.

Non sarà più riproposta la salita del “Mur d’laMura” ma i due tracciati si ricongiungeranno prima del passaggio sotto il maestoso Cedro del Libano della Cantina Cordero diMontezemolo, dove si terrà il Gran Premio della Montagna (GPM) per entrambi i percorsi. L’arrivo è previsto a Pollenzo, con un tratto finale comune a tutti i partecipanti.

L’altra novità importante riguarda la data: per la prima volta, la gara si terrà la prima domenica di giugno, andando a sostituire l’ultima di aprile: un cambiamento volto a garantire condizioni climatiche migliori e paesaggi vitivinicoli in tutto il loro splendore.

I percorsi attualmente prevedono:

• Granfondo: circa 132 km con 2.500 metri di dislivello

• Mediofondo: circa 112 km con 2.000 metri di dislivello

Un’edizione, la 32esima, che promette di essere una delle più innovative nella storia della Bra-Bra Fenix.