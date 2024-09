Reale Mutua Fenera Chieri ’76: allenamento congiunto con Le Cannet a Bordighera

Rispetto al primo allenamento congiunto stagionale, svolto sabato scorso al PalaFenera contro Mondovì, coach Bregoli ha a disposizione anche Skinner, Anthouli (arrivate a Chieri a inizio settimana) e Zakchaiou, subito schierate nel sestetto iniziale. Completano lo starting six Van Aalen, Alberti, Omoruyi e Spirito. Dal secondo set trovano spazio anche Guiducci, Lyashko (ex di turno), Carletti, Rolando, Gray e Bujis; l’unica a non entrare in campo è Gicquel, tenuta a riposo.