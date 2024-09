Bertram al Trofeo Lovari di Lucca da campione in carica

Nuovo appuntamento di precampionato per la Bertram Derthona . Ad attenderla un altro quadrangolare a chiudere la settimana di lavoro dopo lo scorso di Trapani. Stavolta si fa un ulteriore passo in avanti nel percorso di preparazione al debutto nel campionato di Serie A 2024/25, in programma domenica 29 settembre alle ore 17 contro la Vanoli Cremona sul parquet di casa del PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato. Per la prima volta la squadra di Walter De Raffaele affronta, infatti, un torneo dove sono presenti soltanto avversarie che i bianconeri si ritroveranno anche in campionato. L’occasione la offre il 9° Trofeo Carlo Lovari di Lucca , dove al PalaTagliate della città toscana la Bertram si ritroverà insieme a Estra Pistoia , Umana Reyer Venezia e Napoli Basket.

PROGRAMMA

I bianconeri scendono in campo oggi per la seconda semifinale alle ore 21 contro l’Estra Pistoia, in precedenza alle 18:30 l’altra semifinale tra Umana Reyer Venezia, seminalista-playoff nella scorsa stagione e attesa ad un’altra stagione ai vertici della classifica, e Napoli Basket, vincitore della Coppa Italia 2024. In palio le finali di domani agli stessi orari delle semifinali, con quella delle 18:30 per il 3°/4° posto e alle 21 per la vittoria del trofeo. L’anno scorso se lo portò a casa proprio la Bertram, che si presenta da campione in carica in virtù della vittoria in finale contro Venezia, sfida che il calendario del torneo potrebbe eventualmente riproporre per il terzo anno di fila visto che due estati fa fu sempre Tortona-Venezia per il titolo, con i lagunari ad imporsi. A differenza di Trapani, dove ha chiuso al terzo posto dopo la sconfitta all’overtime in semifinale contro il Partizan Belgrado e il successo nella finale di consolazione sui giapponesi dei Ryukyu Golden Kings, coach De Raffaele potrà contare sul roster al completo grazie al rientro della guardia americana Christian Vital, recuperato dal problema alla spalla che gli aveva fatto saltare entrambe le sfide in Sicilia.

PISTOIA

Completamente rivoluzionato il roster pistoiese rivelazione dell’ultima Serie A con il sesto posto in regular season da neopromossa. Preso l’italo-americano Dante Calabria come allenatore – per lui esordio nel massimo campionato italiano da head coach - al posto di Nicola Brienza, sono rimasti soltanto i due giocatori che già dall’anno scorso vantavano la più lunga militanza in maglia biancorossa, il capitano Gianluca Della Rosa e Lorenzo Saccaggi. E’ sbarcato in Italia soltanto mercoledì scorso Eric Paschall, 28enne ala grande ex campione NCAA con Villanova ed ex seconda scelta al Draft NBA con tre stagioni giocate tra i pro americani. L’ex Golden State e Utah era assente al pari di un altro nuovo americano in rosa, Elijah Childs, nella sconfitta della scorsa settimana nel primo test contro un’altra squadra di Serie A, la Givova Scafati, vincitrice per 91-55 a Roma.

BIGLIETTI

L’abbonamento che permette di vedere tutte e quattro le partite costa 30 euro, 20 euro per la singola serata (dà diritto a vedere due partite), 12 euro per la seconda partita di ogni serata. L’ingresso è gratuito per tutti coloro che non hanno ancora compiuto 16 anni. I biglietti si possono acquistare al botteghino del PalaTagliate che aprirà ogni pomeriggio alle 16.30. E’ inoltre possibile prenotare il proprio biglietto inviando un’email a trofeolovari@gmail.com e poi pagare e ritirare il tagliando in biglietteria.

MEDIA

Tutte le partite del torneo saranno trasmesse in telecronaca diretta sul nostro canale Youtube Derthona Official TV.