ICF Canoe Slalom World Cup 4 Ivrea: finali di c1 e k1 maschili e femminili

Gara impeccabile e senza sbavature quella di Stefanie Horn che, dopo avere già concluso al primo posto la semifinale della mattina, regala al pubblico di casa, presente numerosissimo sulle rive della Dora, la soddisfazione del primo gradino del podio. L’atleta della Marina Militare, che vive e si allena ad Ivrea da anni, e che aveva concluso le Olimpiadi di Parigi al quinto posto, ha regolato la tedesca Ricarda Funk, che dopo questo risultato è seconda nella classifica parziale di Coppa del Mondo, e la slovena Eva Tercelj.

Sfortunata invece la discesa di Giovanni De Gennaro, campione olimpico in carica, che comincia la gara con grande determinazione, sostenuto dal boato del pubblico, ma viene penalizzato per il salto della porta 10 e termina in ottava posizione. Vince la gara il polacco Mateusz Polaczyk davanti al francese Anatole Delassus e allo sloveno Peter Kauzer. In virtù di questo piazzamento, Delassus rafforza la sua posizione in vetta alla classifica provvisoria di Coppa.

In mattinata c’era stata la prima medaglia azzurra con il terzo posto di Raffaello Ivaldi (Marina Militare), dietro allo sloveno Beniamin Sausek, oro, e al francese Yohann Senechault. Soddisfazione anche per il quarto posto di Elio Maiutto, atleta friulano in forze all'Ivrea Canoa Club.

Non ha raggiunto la finale nessuna delle tre azzurre in gara nella semifinale C1.

Questi i risultati delle finali:

C1 maschile:

1.Benjamin SAUSEK (SLO) - tempo 93.05

2.Yohann SENECHAULT (FRA) - tempo 94.06

3.Raffaello IVALDI (ITA) - tempo 94.49.

C1 femminile:

1.Gabriela SATKOVA (CZE) – tempo 100.39

2.Kimberlry WOODS (GBR) – tempo 106.24

3.Viktoriia US (UKR) – tempo 108.15

K1 maschile:

1.Mateusz POLACZYK (POL) – tempo 87.34

2.Anatole DELASSUS (FRA) – tempo 87.82

3.Peter KAUZER (SLO) – tempo 91.81

K1 femminile:

1.Stefanie HORN (ITA) – tempo 96.88

2.Ricarda FUNK (GER) – tempo 97.54

3.Eva TERCELJ (SLO) – tempo 98.81

È sempre un onore essere ad Ivrea, specialmente quest'anno dopo le Olimpiadi di Parigi dove siamo stati

protagonisti«», ha dichiarato Luciano Buonfiglio, presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak. «Questa tappa di Coppa del Mondo rappresenta la conclusione di una stagione molto importante. Ancora una volta Ivrea si fa trovare ‘sul pezzo’ in termini sportivi e, ancora una volta dimostra il suo valore tecnico-organizzativo, e soprattutto la sua capacità di aggregare tanti volontari. Ormai l'Ivrea Canoa Club è l'anima dello sport ad Ivrea. Mi fa piacere anche

sottolineare l'attenzione della pubblica amministrazione, sia Comunale che Regionale, e soprattutto anche la vicinanza degli sponsor. Questo è un mix che fa sì che Ivrea, con l'Ivrea Canoa Club e il suo presidente Mario Di Stazio, possa ambire, con il supporto della Federazione, a candidarsi per organizzare eventi mondiali anche nel prossimo quadriennio».

Andrea Tronzano, Assessore al Bilancio Regione Piemonte, presente allo Stadio della Canoa per sostenere gli atleti italiani, ha ricordato che la Regione Piemonte ha investito moltissimo sullo sport negli ultimi 5 anni «Oggi siamo a Ivrea, un posto che si caratterizza per la sua peculiarità orografica e offre un panorama che per tutti gli appassionati di questo sport possiamo dire sia il più bello in assoluto. Adesso dobbiamo fare in modo che questo sito evolva ancora per poter ospitare i mondiali assoluti. Per farlo serve un intervento tecnologicamente avanzato e sostenibile.

Come Regione esploreremo tutte le opportunità offerte attraverso i fondi europei e i fondi di sviluppo e coesione, per poter aiutare a raggiungere l'ultimo miglio per permettere a questo Stadio di diventare un fulcro della canoa mondiale».

Domani, domenica 15, sarà la giornata del Kayak Cross, che ha fatto quest’anno il suo debutto nel programma olimpico: qualificazioni e semifinali a partire dalle 8.30 e finali in programma alle 13.18 (femminile) e alle 13.25 (maschile).