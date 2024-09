La Novipiù in finale al Torneo Emisfera

Nella semifinale con Lugano finisce 94-79 per i ragazzi di coach Fabio Corbani. Appuntamento a domani (ore 18.30) contro la vincente di Treviglio Brianza e Paffoni Fulgor.

Ottima prestazione di Martinoni e compagni che conducono praticamente per tutto l’incontro mostrando una buona tenuta fisica e prime complicità collettive. Miglior realizzatore di giornata ancora una volta Rupil, super in palla in questa fase di precampionato. Match inaugurato dal gioco di 3 punti di Pepper. Martinoni con eleganza. Break Lugano. 5-10. La tripla di Kuba ed il Coast to coast di Stazzonelli valgono il 14-14. Anche Dia va a punti, Kuba allunga da sotto. 21-14. Lugano fa fatica a trovare la via del canestro. 27-14 a fine prima frazione. Rupil e Filippo guerra da fuori. 35-16. Timeout. Monferrato in controllo. Martinoni deve abbandonare momentaneamente il campo per un colpo al labbro. Rupil non smette di segnare. Marcucci preciso dalla lunetta. Si va all’intervallo sul 54-37.