Bertram vince semifinale contro Pistoia al Trofeo Lovari di Lucca

Per i bianconeri di Walter De Raffaele vittoria nella seconda semifinale ai danni dell’ EstraPistoia sfondando anche il muro dei 100 punti. Il 101-82 finale decreta l’accesso della Bertram per il terzo anno consecutivo del quadrangolare toscano alla finale per il titolo, stavolta non troverà però l’Umana Reyer Venezia come nelle precedenti due occasioni, perché i lagunari hanno dovuto alzare bandiera bianca nella prima semifinale di fronte al Napoli Basket, passato per 77-76 con la tripla a 7 decimi dalla sirena di Kaspar Treier.

Per la Bertram, invece, un successo assai meno contestato, dopo il -2 di fine primo periodo, 19-21, è stato un crescendo con i bianconeri a gestire un vantaggio per larghissima parte del tempo sempre in doppia cifra sotto la spinta dell’alta percentuale al tiro da tre (15/30 alla fine, Kuhse 4/6, per lui anche 7 assist e 25 di valutazione) e una gestione costante e corale del gioco, con tutti i dodici giocatori a referto andati a punti e con il picco del 32-20 del secondo quarto che ha indirizzato la sfida.

L’appuntamento per la finale contro Napoli è fissato per le ore 21 di domani, preceduta alle ore 18:30 dalla finale per il 3°/4° posto tra Venezia e Pistoia. Anche le finali saranno trasmesse in telecronaca diretta sul nostro canale YouTube Derthona Official Tv.

Bertram Derthona 101

Estra Pistoia 82

Parziali (19-21, 51-41, 71-58)

Tabellini:

Bertram: Zerini 6, Vital 10, Kuhse 17, Gorham 13, Candi 6, Denegri 7, Strautins 8, Baldasso 10, Kamagate 6, Biligha 4, Severini 13, Weems 1. All. De Raffaele.

Estra: Benetti 2, Della Rosa, Anumba 7, Childs 12, Paschall 10, M. Rowan 22, Forrest 18, Boglio ne, Cemmi ne, L. Saccaggi, Silins 7, Brajkovic 4. All. Calabria.

Arbitri: Maschio di Firenze, Luchi di Prato, Costa di Livorno.