Un'Autosped in crescita fa suo il test match alla Cittadella con il Geas

Nel remake della sfida contro il Geas, con le formazioni che hanno presentato le stesse assenze di mercoledì (Dotto per il BCC, Gustavsson, Gwathmey e Moore per le lombarde), la formazione allenata da Cutugno ha messo in campo una intensità difensiva importante e condiviso il pallone in attacco. Il prossimo appuntamento della preseason sarà mercoledì 18 settembre alle 18.30 contro Broni. Nuovamente alla Cittadella, ma a porte chiuse.