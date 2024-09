Vivere l’esperienza di una partita di pallavolo maschile Serie A2 al Palazzetto dello sport di Cuneo, avvolti da uno dei pubblici più appassionati e coinvolgenti d’Italia, è un’emozione unica. Perché non regalarla come “premio” ai propri dipendenti e/o collaboratori? Migliora il tuo welfare aziendale con il Cuneo Volley.

Il Cuneo Volley lancia il Welfare per aziende e partite iva con diversi pacchetti di Abbonamenti per la stagione 2024/2025 della serie A2 maschile MA Acqua S.Bernardo Cuneo. Le tessere abbonamento saranno intestate a nome dell’azienda o della partita iva che acquisterà il pacchetto e per tutta la regular season potranno essere adoperate da ospiti diversi.

Dai valore alle tue relazioni di business e condividi la tua passione per lo sport con i pacchetti abbonamento del Cuneo Volley nella tribuna rossa non numerata:

• 10 ABBONAMENTI BUSINESS – 600€ (25% di sconto – iva inclusa)

• 20 ABBONAMENTI BUSINESS – 1.100€ (30% di sconto – iva inclusa)

• 30 ABBONAMENTI BUSINESS – 1.500€ (38% di sconto – iva inclusa)

• A MODO TUO BUSINESS – se hai esigenze particolari richiedi il tuo pacchetto a info@cuneovolley.it

Chi ha accesso al Welfare del Cuneo Volley?

Tutte le Aziende e le Partite IVA che tengano alla qualità del proprio welfare aziendale e desiderino far vivere in tribuna rossa le emozioni del grande volley ai propri collaboratori e dipendenti.