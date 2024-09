Reale Mutua Fenera Chieri ’76: 4-0 al Cannes nel memorial “Dado Tessitore”

Con l’organico al gran completo coach Bregoli schiera inizialmente Van Aalen in palleggio, Gicquel opposto, Gray e Alberti al centro, Skinner e Bujis in banda e Spirito libero, lasciando invariato il sestetto nei primi due set. Dal terzo parziali iniziano i cambi con gli ingressi prima di Guiducci, Zakchaiou e Omoruyi, quindi di Lyashko, Anthouli, Carletti e Rolando.

Le biancoblù si aggiudicano il primo set 25-22, con un cambio di marcia nella seconda parte dopo essere state in svantaggio 11-16. Sempre in mano alle chieresi la seconda e la terza frazione, concluse 25-19 e 25-15. Il quarto conclusivo set termina ai vantaggi, con Chieri capace di rimontare un passivo di 16-21 e imporsi 31-19.

Il premio di MVP viene assegnato a Skinner, seconda miglior realizzatrice chierese con 11 punti dietro Gicquel (16). Chiudono in doppia cifra anche Omoruyi e Anthouli con 10 punti a testa, seguono Bujis (9), Alberti (8), Gray e Van Aalen (5), Carletti (3), Zakchaiou e Lyashko (2) e Guiducci (1).

Per la formazione transalpina allenata da Riccardo Marchesi le top scorer sono la schiacciatrice Yakushina e l’opposto Matthews con 14 punti a testa.

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 tornerà in campo sabato 21 settembre a Busto Arsizio per un’amichevole con le pari categoria allenate da Gianni Caprara.