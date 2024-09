Bertram Derthona sconfitta nella finale del torneo di Lucca

Alla Bertram Derthona non riesce il bis al Trofeo Carlo Lovari di Lucca. La squadra bianconera, che si presentava da campione in carica, deve lasciare il passo in finale al Napoli Basket, vincitore per 81-71 nella sfida decisiva della nona edizione del quadrangolare toscano. Al terzo posto chiude l’Umana Reyer Venezia, vincitrice sull’Estra Pistoia per 99-81 nella finale di consolazione.