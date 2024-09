Pallapugno: la situazione aggiornata sui campionati senior e giovanili

SUPERCOPPA La gara valida per la Supercoppa si giocherà sabato 21 settembre, alle 20.30, nello sferisterio di Pieve di Teco e vedrà di fronte la Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese di Federico Raviola e la Cantina Terre del Barolo Albese di Paolo Vacchetto. SUPERCOPPA - Gara unica a PIEVE DI TECO Sabato 21 settembre ore 20.30 Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Cantina Terre del Barolo Albese



Serie A Banca d'Alba - Prima serie di spareggi per l'accesso alla semifinale

Lunedì 16 settembre ore 20.30

a Cuneo: Acqua San Bernardo Subalcuneo-Bfm Macchine Agricole Canalese

Martedì 17 settembre ore 20.30

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva

ATTENZIONE! Lo spareggio definitivo per l'accesso alla semifinale si giocherà domenica 22 settembre in orario da definire.



Serie B - Playoff - Terza e ultima di ritorno

Bcc Pianfei Pro Paschese-Castiati Neivese 4-9

Pieve di Teco-Galvanotecnica Surrauto Monticellese 9-0 forfait medico

Classifica finale: Castiati Neivese 27; Pieve di Teco 25; Bcc Pianfei Pro Paschese 23; Galvanotecnica Surrauto Monticellese 16.

Castiati Neivese e Pieve di Teco qualificate per le semifinali.

Bcc Pianfei Pro Paschese e Galvanotecnica Surrauto Monticellese agli spareggi per l'accesso alle semifinali

Serie B - Playout - Terza e ultima di ritorno

Fbc Sabbiatura Augusto Manzo-Speb 9-0 forfait medico

Amici del Castello-Abrigo Banca d’Alba Ricca 7-9

Classifica finale: Fbc Sabbiatura Augusto Manzo 21; Abrigo Banca d’Alba Ricca 19; Speb 15; Amici del Castello 11.

Fbc Sabbiatura Augusto Manzo e Abrigo Banca d'Alba Ricca agli spareggi per l'accesso alle semifinali

Serie B - Girone Salvezza

Classifica finale: Gottasecca 12; Officine Pesce Bubbio 11; Benese 9.

Prodeo ritirata dal campionato e retrocessa in Serie C1

Serie B - Spareggi per l'accesso alle semifinali

in data e ora da definire

a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Abrigo Banca d'Alba Ricca

in data e ora da definire

a Monticello d'Alba: Galvanotecnica Surrauto Monticellese-Fbc Sabbiatura Augusto Manzo



Serie C1 - Andata semifinali

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Ad Albagrafica Ricca 11-3

Scotta Centro Incontri-Valle Bormida 6-11

Serie C1 - Ritorno semifinali

Giovedì 19 settembre ore 20.30

a Ricca: Ad Albagrafica Ricca-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese

Domenica 22 settembre ore 20

a Monastero Bormida: Valle Bormida-Scotta Centro Incontri



Serie C2 - Andata semifinali

Lunedì 16 settembre ore 20.30

a Bene Vagienna: Benese-Peveragno

Lunedì 16 settembre ore 20.30

a San Rocco di Bernezzo: Speb-Bormidese B

Serie C2 - Ritorno semifinali

Venerdì 20 settembre ore 20.30

a Peveragno: Peveragno-Benese

Sabato 21 settembre ore 16

a Bormida: Bormidese B-Speb



FEMMINILE



AMICI DEL CASTELLO CAMPIONE D'ITALIA



Under 21 - Andata semifinali

Lunedì 16 settembre ore 20.30

a Gottasecca: Gottasecca-Pro Paschese B

Lunedì 16 settembre ore 19

a Dogliani: Virtus Langhe B-Pro Paschese A

Under 21 - Ritorno semifinali

Sabato 21 settembre ore 20

a Madonna del Pasco: Pro Paschese B-Gottasecca

Domenica 22 settembre ore 19

a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-Virtus Langhe B



Allievi - Andata semifinali

Araldica Castagnole Lanze-Taggese 8-4

Subalcuneo-Cortemilia 8-0

Allievi - Ritorno semifinali

Sabato 21 settembre ore 17

a Taggia: Taggese-Araldica Castagnole Lanze

Domenica 22 settembre ore 17.30

a Cortemilia: Cortemilia-Subalcuneo



Esordienti - Andata semifinali

Merlese-Ricca 6-7

Bubbio-Amici del Castello 7-6

Esordienti - Ritorno semifinali

Sabato 21 settembre ore 17

a Ricca: Ricca-Merlese

Sabato 21 settembre ore 19

a Diano Castello: Amici del Castello-Bubbio



Pulcini - Andata semifinali

San Leonardo-Pro Paschese A 7-3

Lunedì 16 settembre ore 18

a Ricca: Ricca-Speb

Pulcini - Ritorno semifinali

Domenica 22 settembre ore 17

a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-San Leonardo

Venerdì 20 settembre ore 18

a San Rocco di Bernezzo: Speb-Ricca-Speb



Promozionali - Andata finale

Ricca-San Leonardo 0-7

San Leonardo-Ricca 7-5

SAN LEONARDO CAMPIONE D'ITALIA